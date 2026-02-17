Le calendrier des Playoffs de la D1 ACFF est connu : qui de Tubize, Mons ou Virton montera en D1B ?

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Après la dernière journée de phase classique, place aux Playoffs en D1 ACFF. Le programme a été dévoilé.

Qui de Tubize-Braine, de l'Excelsior Virton ou du RAEC Mons décrochera le ticket pour la montée en Challenger Pro League ? Ce sont en tout cas clairement les trois grands favoris à la montée, qui se tiennent en quelques points.

Meux, Habay-la-Neuve et Rochefort, qui a vécu une fin de saison de rêve pour aller décrocher son ticket, complètent ce top 6 et ces Playoffs, durant lequel les points seront divisés par deux.

Le calendrier des Playoffs pour la montée a été dévoilé : une seule équipe obtiendra le précieux sésame (si elle dispose de la licence requise) pour accéder à la Challenger Pro League et au football professionnel. Notons que l'Excelsior Virton commence... et finit sur un derby gaumais face à Habay-la-Neuve.

Le premier choc entre Virton et Mons est prévu pour la deuxième journée, avant Tubize-Mons en 3e journée et Virton-Tubize en 4e journée. Les Gaumais auront donc l'avantage de recevoir leurs deux grands rivaux en premier.

Le calendrier complet (à retrouver également sur le site de l'ACFF) :





Journée 1 :

Tubize - Meux (28/02 20h)

Mons - Rochefort (28/02 20h)

Habay - Virton (01/03 15h)

Journée 2 :

Virton - Mons (07/03 20h)

Meux - Habay (07/03 20h)

Rochefort - Tubize (07/03 20h)

Journée 3 :

Meux - Virton (14/03 20h)

Tubize - Mons (14/03 20h)

Habay - Rochefort (15/03 15h)

Journée 4 :

Rochefort - Meux (21/03 20h)

Mons - Habay (21/03 20h)

Virton - Tubize (21/03 20h)

Journée 5 :

Meux - Mons (28/03 20h)

Virton - Rochefort (28/03 20h)

Habay - Tubize (29/03 15h)

Journée 6 :

Rochefort - Mons (11/04 20h)

Tubize - Virton (11/04 20h)

Habay - Meux (12/04 15h)

Journée 7 :

Tubize - Habay (18/04 20h)

Mons - Virton (18/04 20h)

Meux - Rochefort (18/04 20h)

Journée 8 :

Virton - Meux (25/04 20h)

Rochefort - Habay (25/04 20h)

Mons - Tubize (25/04 20h)

Journée 9 :

Rochefort - Virton (03/05 15h)

Meux - Tubize (03/05 15h)

Habay - Mons (03/05 15h)

Journée 10 :

Tubize - Rochefort (10/05 15h)

Virton - Habay (10/05 15h)

Mons - Meux (10/05 15h)