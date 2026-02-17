Hans Vanaken : "Vincent Kompany fait jouer le Bayern comme Anderlecht à ses débuts, c'est ce que j'aime"

Dans une analyse sur le Bayern Munich pour le média néerlandophone Sporza, Hans Vanaken est revenu sur la rencontre de cette saison face aux Bavarois et sur le style de jeu adopté par Vincent Kompany.

Depuis son arrivée en juillet 2024, Vincent Kompany est adoré au Bayern Munich, où il est vu comme l’homme capable de ramener les Bavarois au sommet.

Cette saison, ses hommes occupent d’ailleurs la tête de la Bundesliga avec un bilan pharamineux de 57 points sur 66 et ont terminé à la deuxième place de la phase de ligue de la Ligue des Champions, derrière Arsenal.

Une compétition au cours de laquelle le Bayern a croisé la route des deux clubs belges, le FC Bruges et l’Union. Face aux Blauw & Zwart, le Bayern s’était imposé sans broncher, 4-0. Un match dont Hans Vanaken se souvient bien.

Hans Vanaken a trouvé un petit point faible au Bayern

"Nous avions le sentiment d’être impuissants, le danger venait de partout", a-t-il déclaré dans une analyse sur la saison des Bavarois à Sporza. "Kompany aborde les choses de la bonne manière. Il fait jouer le Bayern comme Anderlecht à ses débuts, et c’est aussi la manière avec laquelle j’aime voir le football. Et le fait qu’il n’y ait aucun trouble dans le vestiaire malgré la présence de nombreuses stars en dit long."

Cependant, Hans Vanaken a repéré un petit point faible du Bayern que les cadors européens pourraient exploiter dans la course à la Ligue des Champions. "Ils n’ont peut-être pas assez de solutions de remplacement. Quand vous voyez ce qu’Arteta peut faire entrer sur le terrain, c’est un peu moins le cas du côté du Bayern. En fin de saison, dans les grands matchs, cela pourrait faire la différence", a pointé le Diable Rouge.