Les Mauves rattrapés par l'histoire : le RSC Anderlecht réalise sa pire série... depuis 89 ans !

Le RSC Anderlecht n'est pas parvenu à s'imposer face à la RAAL La Louvière ce week-end. La mauvaise série des Mauves se poursuit donc et devient même tristement historique.

Ce dimanche, le RSC Anderlecht a été une nouvelle fois tenu en échec par la RAAL La Louvière. Les Mauves n'ont pas encore validé leur billet pour les Champions Play-Offs et devront impérativement redresser la barre lors des cinq derniers matchs de la phase classique.

Anderlecht occupe toujours la quatrième place du classement, avec 37 points, mais n'a pas encore marqué le moindre but en championnat en 2026, et n'a donc pas encore décroché la moindre victoire en Pro League depuis le début de l'année civile.

Au classement des dix derniers matchs, Anderlecht occupe l'avant-dernière place, avec un bilan de 9 points sur 30. Le tout alors que les Bruxellois doivent encore se déplacer à Zulte, au Club de Bruges et à Malines lors des cinq derniers matchs. Il faudra donc impérativement prendre de gros points contre Louvain et le Cercle de Bruges, à domicile.

Anderlecht réalise sa pire série depuis 89 ans !

En Jupiler Pro League, la dernière victoire du Sporting d'Anderlecht remonte au 13 décembre, contre Saint-Trond. Pour le reste, et sans compter leur victoire à l'Antwerp en demi-finale retour de la Coupe de Belgique, les Mauves restent sur une série de sept matchs sans victoire en championnat.



Un bilan tristement historique, puisque c'est la première fois depuis la saison 1936-1937, il y a 89 ans, que le Sporting d'Anderlecht signe une si mauvaise série. À cette époque, les Mauves étaient encore un club modeste, parfois même relégué en deuxième division.