Un coup dans l'eau pour Anderlecht ? Une recrue hivernale risque de tomber rapidement dans l'oubli

Dernière recrue d'Olivier Renard, Coba Da Costa rencontre déjà des difficultés à Anderlecht et a été écarté de la sélection pour les deux derniers matchs. Un joueur qui risque de tomber rapidement dans l'oubli au Lotto Park ?

Lorsque le départ de Nilson Angulo a été confirmé, Anderlecht s’est lancé en urgence à la recherche d’un remplaçant. La solution a été trouvée assez rapidement à Getafe, un club avec lequel le club bruxellois avait déjà collaboré, notamment pour y prêter Luis Vazquez. Mais de plus en plus, ce transfert ressemble à un coup de panique qui pourrait tomber dans l’oubli.

Da Costa était sur le radar... de Courtrai !

Face à Genk, Edward Still a immédiatement titularisé Coba Da Costa, mais le Bissaoguinéen n’a pas convaincu. Mieux encore, certaines de ses maladresses ont provoqué des rires gênés. "Qui a été le plus perdant dans ces deals : Getafe ou Anderlecht avec Vazquez et Da Costa ?", s’interrogeait-on à voix haute dans la salle de presse.

La question se pose également au sein du staff d’Anderlecht. Jérémy Taravel a laissé Da Costa hors du groupe contre l’Antwerp et La Louvière, préférant faire appel à Elyess Dao et Anas Tajaouart. Un signal clair : le joueur n’est (encore ?) pas au niveau.

Dans le club, on s’est aussi demandé pourquoi Still l’avait aligné d’entrée face à Genk alors qu’il n’avait quasiment pas participé aux entraînements. Ibrahim Kanaté a probablement partagé ce doute.

Comme le rappelait Hein Vanhaezebrouck dans Het Nieuwsblad, Da Costa était également sur le radar... de Courtrai ! Pour Anderlecht, ce n’est pas forcément un gage de référence, avec tout le respect dû à Courtrai.





Le nouveau coach verra-t-il le potentiel de Da Costa ?

Le nouveau comité commence aussi à s’interroger sur le choix d’Olivier Renard de recruter Da Costa. La justification donnée est que l’accord autour d’Angulo devait d’abord être finalisé avant de pouvoir faire venir un remplaçant. Da Costa était le seul à accepter d’attendre le feu vert de Sunderland depuis Paris avant 20 h.

Getafe, de son côté, voulait également se séparer de l’ailier. En 14 matchs cette saison, il n’avait pas laissé une grande impression, avec seulement une passe décisive. Anderlecht a cependant choisi de le recruter en prêt avec option d’achat, afin de limiter les risques.

Entre-temps, les entraînements montrent que le jeune Elyess Dao laisse une meilleure impression sur le flanc que Da Costa. Il faudra attendre l’arrivée du nouveau coach pour savoir s’il partage cet avis…