Une raison d'espérer pour le Standard ? La statistique qui plaira aux Rouches

Avec cinq points de retard sur les Playoffs, le Standard aura besoin d'un véritable exploit pour faire partie du top 6 à la fin de la phase classique. Il ne reste en effet que cinq matchs... mais les Rouches peuvent se motiver à l'aide d'une belle statistique.

Le Standard a peut-être bien laissé filer ses chances de participation aux derniers Playoffs de l'histoire du football belge en ne gagnant qu'un seul de ses six derniers matchs. La perte de points face à des adversaires directs dans la course au top 6, comme Charleroi et La Gantoise, a laissé le Matricule 16 à 5 points du sixième.

Avec cinq matchs à jouer, cela signifie qu'il faudra faire une sacrée série pour espérer en être en fin de phase classique. Et le Standard n'a jamais réussi à faire une série cette saison. L'optimisme n'est donc pas de mise... à moins que ?

Le Standard n'a pas perdu face à ses 5 prochains adversaires

En effet, un regard sur la phase aller du championnat peut permettre à Vincent Euvrard de motiver ses troupes. Le Standard a pris 13 points sur 15 face aux cinq adversaires qu'il doit encore affronter, à savoir Genk, la RAAL, Zulte Waregem, l'Antwerp et Westerlo.

Les Rouches sont ainsi restés invaincus en cinq rencontres face à ces cinq équipes, et il leur faudra probablement en faire de même pour rester dans la course au top 6. Tout en sachant que cette fois, 3 des 5 matchs se disputeront à l'extérieur.



Un bilan de 13/15 placerait le Standard à 46 points, un total qui pourrait suffire... mais pas nécessairement. On parle d'exploit : c'est en réalité bel et bien un petit miracle qu'il faudrait aux Liégeois. Mais qui sait ?