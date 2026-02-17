Trois noms, dont une énorme surprise : Anderlecht a lancé sa recherche d'un nouveau directeur sportif

En quête d'un nouvel entraîneur, mais aussi d'un nouveau directeur sportif, le Sporting d'Anderlecht aurait coché le nom de Marc Overmars, actif à l'Antwerp. Le Néerlandais n'est toutefois pas le seul sur la short-list des Mauves.

Le RSC Anderlecht est en pleine phase de transition. Il y a peu, Edward Still et Lucas Biglia ont quitté le navire, tandis que Besnik Hasi et Olivier Renard ont été démis de leurs fonctions.

Le club bruxellois s'active donc pour trouver des remplaçants dans les plus brefs délais, et Kenneth Bornauw a déjà déclaré rechercher en priorité un nouvel entraîneur principal pour remplacer Jeremy Taravel, qui assure l'intérim. Le nom d'Alfred Schreuder revient avec beaucoup d'insistance et le Néerlandais a donné son accord pour poser ses valises au Lotto Park, mais trouver un accord financier avec son club saoudien est compliqué.

Le Sporting d'Anderlecht espère attirer Marc Overmars

En parallèle, la direction anderlechtoise scrute aussi le marché des directeurs sportifs. Et selon Het Laatste Nieuws, les Mauves voudraient frapper un grand coup en s'offrant les services de Marc Overmars, actif à l'Antwerp.

Le Sporting d'Anderlecht a fait appel à un bureau d'étude dans sa recherche de directeur sportif, et c'est bien le nom du Néerlandais qui est sorti en tête de liste : un homme expérimenté, et surtout... qui parle néerlandais, ce qui sera primordial si Alfred Schreuder est bel et bien le nouveau T1.

Avec ces deux noms, le RSCA semble vouloir chercher chez nos voisins du nord, mais d'autres noms sont évoqués pour le poste de directeur sportif, comme celui de Pascal De Maesschalck, actuel directeur technique de Strasbourg, ainsi que Nils Köppen, directeur du recrutement de Copenhague.