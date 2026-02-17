Axel Witsel et Girona s'offrent le Barça et bousculent la course au titre en Espagne

Avec Axel Witsel sur la pelouse durant toute la rencontre, Girona s'est offert le scalp du FC Barcelone, ce lundi soir. Un résultat qui bouscule la course au titre, puisque le Real Madrid reprend deux points d'avance sur les Catalans à l'issue du week-end.

Après la victoire du Real Madrid face à la Real Sociedad (4-1), le FC Barcelone devait s'imposer en déplacement à Girona, ce lundi soir, pour reprendre sa place de leader de LaLiga.

Les choses ne se sont cependant pas déroulées comme prévu pour les Catalans, qui auraient pu voir leur première mi-temps concrétisée par un penalty de Lamine Yamal juste avant le retour aux vestiaires : raté.

Dans le second acte, le Barça a tout de même pris les commandes via Pau Cubarsí peu avant l'heure de jeu, mais Thomas Lemar a égalisé deux minutes plus tard.

Axel Witsel et Girona s'offrent le FC Barcelone

En fin de rencontre, c'est Girona qui a émergé contre toute attente, grâce au but de Fran Beltrán à cinq minutes de la fin du temps réglementaire. Et l'exclusion de son coéquipier Joel Roca à la 90+9e minute n'a rien changé.

Victoire surprise de Girona, pour qui Axel Witsel a joué l'intégralité de la rencontre au milieu de terrain. Le Real Madrid reprend donc la tête avec un point d'avance, tandis que le club de Gérone occupe désormais la 12e place du championnat.



