Cinq joueurs du noyau A de Genk contre le RFC Liège : voici ce que dit le règlement de la Pro League

Ce week-end, le Jong Genk a aligné cinq joueurs de son équipe première pour battre le RFC Liège en Challenger Pro League. Une pratique discutable, contestable, mais conforme aux règles de la Pro League.

Le RFC Liège a vu sa belle série de six matchs sans défaite s'arrêter ce week-end face à Jong Genk. Les Liégeois ont été battus 2-0 par une équipe limbourgeoise ayant aligné cinq joueurs de son équipe première.

"Comme l'équipe première a joué plus tôt que nous, les joueurs qui n'avaient pas beaucoup joué ces dernières semaines ont pu accumuler du temps de jeu ici. Ils ont immédiatement apporté de la qualité", confiait Igor De Camargo après la rencontre. Cela s'est notamment traduit par une superbe reprise de Nikolas Sattlberger et une passe décisive de Noah Adedeji-Sternberg.

C'est la Pro League que je critique, pas Genk"

La différence, tant sportive que financière, était énorme. Le quatuor Sattlberger, Erabi, Adedeji-Sternberg et Bangoura affichait une valeur cumulée de 21 millions d'euros et totalisait 154 matchs de Jupiler Pro League. Les onze titulaires du RFC Liège comptaient, quant à eux, 187 matchs de D1A, dont près de 130 pour le seul Pierre-Yves Ngawa.

"Je ne reproche rien à Genk, car le règlement l'autorise. C'est la Pro League que je critique. Des joueurs professionnels confirmés qui peuvent jouer un match complet avec une équipe U23, je trouve cela scandaleux", pestait Gaëtan Englebert au coup de sifflet final.





Genk a bien respecté le règlement

Le règlement est clair. L'article B4.121 stipule qu'un joueur est autorisé à jouer en équipe U23 s'il n'a pas joué ou a joué moins de 45 minutes lors du dernier match de l'équipe première. C'était le cas de Kongolo, Bangoura, Sattlberger et Erabi, qui sont restés sur le banc contre Anderlecht, tandis qu'Adedeji-Sternberg n'était même pas sur la feuille de match.

De plus, le règlement stipule que les joueurs sont éligibles s'ils n'ont pas joué plus de 20 minutes en équipe première le même week-end que leur match avec les U23. Vendredi, face à Malines, les cinq joueurs cités n'ont pas joué, ce qui les a rendus éligibles.

Enfin, un joueur qui veut jouer avec les U23 ne peut pas avoir été titularisé dans plus de deux tiers des matchs de l'équipe première. Aucun joueur aligné par Igor De Camargo n'avait atteint ce cap, celui qui s'en rapprochait le plus étant Sattlberger avec huit apparitions de 45 minutes. Malgré la colère du RFC Liège, Jong Genk a donc strictement respecté un règlement, certes, discutable.