🎥 Parti pour 8 millions à la surprise générale, Kaye Furo impliqué dès ses débuts dans le but décisif

Grand moment pour Kaye Furo, qui a quitté Bruges cet hiver pour Brentford à la surprise générale. Le jeune attaquant belge était titulaire contre Macclesfield en Coupe, et a déjà été décisif... en quelque sorte.

Quand Kaye Furo a quitté le Club de Bruges cet hiver pour Brentford, en Premier League, de nombreux sourcils se sont haussés : l'international belge U21 n'avait disputé que 5 matchs de Jupiler Pro League, pour un but, et partait déjà... pour 8 millions d'euros.

Mais bien vite, on a compris que Brentford avait une idée derrière la tête : le directeur sportif des Bees a expliqué lors du bilan du mercato hivernal du club que l'idée était de rapidement intégrer Furo à l'équipe A. Le profil du Belgo-Nigérian semblait taillé pour la Premier League, estimait-il.

Kaye Furo a mis la pression sur la défense de Bruges

Progressivement, l'ex-Brugeois va donc être intégré au groupe. Il a déjà pris place à trois reprises sur le banc en Premier League, mais attend toujours ses premières minutes. En FA Cup, par contre, c'était le grand jour ce lundi : Kaye Furo était titularisé lors du 4e tour de la compétition, face à Macclesfield.

FT | Het sprookje van Macclesfield eindigt met een knullige owngoal. 💔😬 #EmiratesFACup pic.twitter.com/tkt4c6dglz — DAZN België (@DAZN_BENL) February 16, 2026

Et pour ses grands débuts avec les Bees, le Belge a laissé une copie convaincante, disputant 71 minutes et étant indirectement impliqué dans le seul but de son équipe. Il était en effet bien placé à la réception du centre de son latéral gauche.



Avant que Furo puisse placer sa tête, cependant, le défenseur de Macclesfield, équipe de 6e division anglaise, a placé une tête... au fond de ses propres filets. Le match de Kaye Furo a dans l'ensemble été assez correct, même s'il attend encore son premier but.