🎥 Parti pour 8 millions à la surprise générale, Kaye Furo impliqué dès ses débuts dans le but décisif

🎥 Parti pour 8 millions à la surprise générale, Kaye Furo impliqué dès ses débuts dans le but décisif
Photo: © photonews
Deviens fan de Brentford! 2

Grand moment pour Kaye Furo, qui a quitté Bruges cet hiver pour Brentford à la surprise générale. Le jeune attaquant belge était titulaire contre Macclesfield en Coupe, et a déjà été décisif... en quelque sorte.

Quand Kaye Furo a quitté le Club de Bruges cet hiver pour Brentford, en Premier League, de nombreux sourcils se sont haussés : l'international belge U21 n'avait disputé que 5 matchs de Jupiler Pro League, pour un but, et partait déjà... pour 8 millions d'euros.

Mais bien vite, on a compris que Brentford avait une idée derrière la tête : le directeur sportif des Bees a expliqué lors du bilan du mercato hivernal du club que l'idée était de rapidement intégrer Furo à l'équipe A. Le profil du Belgo-Nigérian semblait taillé pour la Premier League, estimait-il.

Kaye Furo a mis la pression sur la défense de Bruges 

Progressivement, l'ex-Brugeois va donc être intégré au groupe. Il a déjà pris place à trois reprises sur le banc en Premier League, mais attend toujours ses premières minutes. En FA Cup, par contre, c'était le grand jour ce lundi : Kaye Furo était titularisé lors du 4e tour de la compétition, face à Macclesfield. 

Et pour ses grands débuts avec les Bees, le Belge a laissé une copie convaincante, disputant 71 minutes et étant indirectement impliqué dans le seul but de son équipe. Il était en effet bien placé à la réception du centre de son latéral gauche.

Lire aussi… C'est le grand jour pour Kaye Furo : le jeune talent belge titulaire avec Brentford pour la première fois

Avant que Furo puisse placer sa tête, cependant, le défenseur de Macclesfield, équipe de 6e division anglaise, a placé une tête... au fond de ses propres filets. Le match de Kaye Furo a dans l'ensemble été assez correct, même s'il attend encore son premier but. 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Premier League
Premier League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Brentford
Kaye Furo

Plus de news

Une raison d'espérer pour le Standard ? La statistique qui plaira aux Rouches

Une raison d'espérer pour le Standard ? La statistique qui plaira aux Rouches

17:00
Exclu face à Anderlecht, il connaît désormais sa sanction

Exclu face à Anderlecht, il connaît désormais sa sanction

16:30
Ivan Leko donne des nouvelles de Forbs et Tzolis, et tient des propos ambitieux avant Bruges-Atlético

Ivan Leko donne des nouvelles de Forbs et Tzolis, et tient des propos ambitieux avant Bruges-Atlético

16:00
Eden Hazard révèle un souvenir pénible : "C'était un très mauvais moment"

Eden Hazard révèle un souvenir pénible : "C'était un très mauvais moment"

15:30
C'est le grand jour pour Kaye Furo : le jeune talent belge titulaire avec Brentford pour la première fois

C'est le grand jour pour Kaye Furo : le jeune talent belge titulaire avec Brentford pour la première fois

20:33
1
"Noblesse Oblige" ? Marc Overmars n'est donc pas la solution pour le RSC Anderlecht Edito

"Noblesse Oblige" ? Marc Overmars n'est donc pas la solution pour le RSC Anderlecht

14:40
Ca ne calmera pas l'entraîneur adverse : Lardot reconnaît une erreur d'arbitrage le week-end dernier

Ca ne calmera pas l'entraîneur adverse : Lardot reconnaît une erreur d'arbitrage le week-end dernier

15:00
Gros coup dur pour Bruges : un élément très important absent à l'entraînement avant l'Atlético Madrid

Gros coup dur pour Bruges : un élément très important absent à l'entraînement avant l'Atlético Madrid

14:20
Mais que se passe-t-il à Marseille ? C'est le chaos en coulisses sur la Canebière

Mais que se passe-t-il à Marseille ? C'est le chaos en coulisses sur la Canebière

14:00
Nathan De Cat doit-il aller à la Coupe du Monde ? "Il est parfois encore un peu transparent"

Nathan De Cat doit-il aller à la Coupe du Monde ? "Il est parfois encore un peu transparent"

13:30
1
Un Diable Rouge se lance dans les affaires et investit dans une société belge

Un Diable Rouge se lance dans les affaires et investit dans une société belge

13:00
Quatre pour une place : un nouveau nom sur la short-list d'Anderlecht pour le poste de directeur sportif

Quatre pour une place : un nouveau nom sur la short-list d'Anderlecht pour le poste de directeur sportif

12:40
Un coup dans l'eau pour Anderlecht ? Une recrue hivernale risque de tomber rapidement dans l'oubli

Un coup dans l'eau pour Anderlecht ? Une recrue hivernale risque de tomber rapidement dans l'oubli

12:40
🎥 "Une œuvre d'art" : contrôle du droit et volée du gauche, un ex-Diablotin s'offre l'un des buts du week-end

🎥 "Une œuvre d'art" : contrôle du droit et volée du gauche, un ex-Diablotin s'offre l'un des buts du week-end

12:20
🎥 Un tour d'honneur... dans un stade vide : tristes images après Anderlecht-RAAL

🎥 Un tour d'honneur... dans un stade vide : tristes images après Anderlecht-RAAL

11:40
Hans Vanaken : "Vincent Kompany fait jouer le Bayern comme Anderlecht à ses débuts, c'est ce que j'aime"

Hans Vanaken : "Vincent Kompany fait jouer le Bayern comme Anderlecht à ses débuts, c'est ce que j'aime"

12:00
Cinq joueurs du noyau A de Genk contre le RFC Liège : voici ce que dit le règlement de la Pro League

Cinq joueurs du noyau A de Genk contre le RFC Liège : voici ce que dit le règlement de la Pro League

11:20
🎥 "Comment ça va ? Je suis vieux" : Teddy Teuma a quand même pu retrouver ses anciens coéquipiers de l'Union

🎥 "Comment ça va ? Je suis vieux" : Teddy Teuma a quand même pu retrouver ses anciens coéquipiers de l'Union

11:00
Les Mauves rattrapés par l'histoire : le RSC Anderlecht réalise sa pire série... depuis 89 ans !

Les Mauves rattrapés par l'histoire : le RSC Anderlecht réalise sa pire série... depuis 89 ans !

10:30
Ivan Leko craint le pire : un cadre du Club de Bruges absent pendant de longues semaines ?

Ivan Leko craint le pire : un cadre du Club de Bruges absent pendant de longues semaines ?

10:00
"Inacceptable, ça va beaucoup trop loin" : Jonathan Lardot recadre fermement un entraîneur de Pro League

"Inacceptable, ça va beaucoup trop loin" : Jonathan Lardot recadre fermement un entraîneur de Pro League

09:30
Trois noms, dont une énorme surprise : Anderlecht a lancé sa recherche d'un nouveau directeur sportif

Trois noms, dont une énorme surprise : Anderlecht a lancé sa recherche d'un nouveau directeur sportif

09:00
Fallait-il jouer en Pro League, malgré la neige ? "Les conditions n'étaient pas optimales, mais..."

Fallait-il jouer en Pro League, malgré la neige ? "Les conditions n'étaient pas optimales, mais..."

08:30
La revanche de Courtois, Wout Faes pour stopper le PSG : les Belges actifs en Ligue des Champions ce mardi

La revanche de Courtois, Wout Faes pour stopper le PSG : les Belges actifs en Ligue des Champions ce mardi

08:00
2
Axel Witsel et Girona s'offrent le Barça et bousculent la course au titre en Espagne

Axel Witsel et Girona s'offrent le Barça et bousculent la course au titre en Espagne

07:40
Le Club de Bruges peut-il le faire contre l'Atlético ? Les réponses de Franky Van der Elst et Hein Vanhaezebrouck

Le Club de Bruges peut-il le faire contre l'Atlético ? Les réponses de Franky Van der Elst et Hein Vanhaezebrouck

07:20
"Je ne veux pas trop en dire" : la tactique surprenante tentée par le Club de Bruges sur corner

"Je ne veux pas trop en dire" : la tactique surprenante tentée par le Club de Bruges sur corner

07:00
Le Club de Bruges prêt pour les barrages de la Ligue des champions ?

Le Club de Bruges prêt pour les barrages de la Ligue des champions ?

06:30
1
Voici quand le match qui a été arrêté dimanche en Challenger Pro League se poursuivra

Voici quand le match qui a été arrêté dimanche en Challenger Pro League se poursuivra

23:00
"Pas de critère pour donner rouge" : Jonathan Lardot revient sur les phases litigieuses de Standard-Union

"Pas de critère pour donner rouge" : Jonathan Lardot revient sur les phases litigieuses de Standard-Union

22:30
Daan Dierckx et Teddy Teuma absents plusieurs semaines : phase classique finie pour le Belge

Daan Dierckx et Teddy Teuma absents plusieurs semaines : phase classique finie pour le Belge

22:00
"Anderlecht est la 2e plus mauvaise équipe de la phase retour" : le constat alarmant d'Hein Vanhaezebrouck

"Anderlecht est la 2e plus mauvaise équipe de la phase retour" : le constat alarmant d'Hein Vanhaezebrouck

21:40
2
Quand les chiffres parlent d'eux-mêmes : Loïs Openda en manque criant d'efficacité

Quand les chiffres parlent d'eux-mêmes : Loïs Openda en manque criant d'efficacité

21:20
Deux Loups, un Rouche et le bourreau des Zèbres : notre équipe-type de la semaine

Deux Loups, un Rouche et le bourreau des Zèbres : notre équipe-type de la semaine

21:00
Vincent Kompany protège l'un de ses joueurs : "Il n'y a aucune pression sur lui"

Vincent Kompany protège l'un de ses joueurs : "Il n'y a aucune pression sur lui"

20:20
"La grande différence depuis ce match au Real, c'est ça" : les mots de Sébastien Pocognoli avant Monaco-PSG

"La grande différence depuis ce match au Real, c'est ça" : les mots de Sébastien Pocognoli avant Monaco-PSG

20:00

Plus de news

Les plus populaires

Premier League

 Journée 31
Wolverhampton Wolverhampton 18/02 Arsenal Arsenal
Bournemouth Bournemouth 20/03 Manchester United Manchester United
Brighton Brighton 21/03 Liverpool Liverpool
Fulham Fulham 21/03 Burnley Burnley
Manchester City Manchester City 21/03 Crystal Palace Crystal Palace
Everton Everton 21/03 Chelsea Chelsea
Leeds United Leeds United 21/03 Brentford Brentford
Newcastle Utd Newcastle Utd 22/03 Sunderland Sunderland
Tottenham Tottenham 22/03 Nottingham Forest Nottingham Forest
Aston Villa Aston Villa 22/03 West Ham Utd West Ham Utd
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved