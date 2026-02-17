Le Club de Bruges prêt pour les barrages de la Ligue des champions ?

Le Club de Bruges s'apprête à disputer les barrages de la Ligue des champions. Les Blauw en Zwart devront se montrer à la hauteur pour espérer atteindre les huitièmes de finale.

Pas de prestation totalement convaincante dans le derby brugeois pour le Club de Bruges, mais les Blauw en Zwart ont assuré l’essentiel en prenant les trois points. Et l’expérience a déjà montré qu’il ne faut pas tirer de conclusions hâtives à l’approche d’un rendez-vous de Ligue des champions.

Le Club de Bruges est souvent capable d’élever son niveau sur la scène européenne par rapport au championnat belge. Ivan Leko n’a d’ailleurs pas voulu surinterpréter la prestation face au Cercle de Bruges avant la confrontation aller contre l’Atlético Madrid.

"Le stade sera plein mercredi. Cela nous donnera un supplément de confiance. Et nous savons désormais que nous pouvons gagner des matches sans être à notre meilleur niveau", a déclaré Ivan Leko après le derby remporté.

Une bonne position de départ face à l’Atlético ?

Pour les Blauw en Zwart, obtenir un résultat positif au match aller sera capital. La saison dernière, ils s’étaient imposés 2-1 à domicile contre l’Atalanta avant de confirmer une semaine plus tard en Italie avec une victoire 1-3.

L’Atlético Madrid reste toutefois une équipe imprévisible. Le club a infligé un 4-0 au FC Barcelone, mais s’est aussi incliné 3-0 face au Rayo Vallecano. Diego Simeone avait cependant laissé neuf titulaires au repos.