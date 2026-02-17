"Je ne veux pas trop en dire" : la tactique surprenante tentée par le Club de Bruges sur corner

Bruges a remporté dimanche le derby face au Cercle (1-2), mais au-delà de la victoire, un détail a retenu l'attention. En première période, les Blauw en Zwart ont tenté à deux reprises un corner travaillé à l'entraînement, sans succès. Brandon Mechele s'est expliqué à ce sujet.

Les phases arrêtées prennent une importance croissante dans le football moderne. Les clubs y consacrent de plus en plus de travail. Au Club de Bruges aussi, cet aspect est ciblé depuis un certain temps.

Avec Jarne Kesteloot, le club dispose d’un entraîneur spécialisé dans les phases arrêtées. L’ancien coach des jeunes du KV Ostende s’occupe des analyses vidéo, des exercices à l’entraînement et de l’élaboration de différentes combinaisons sur coups de pied arrêtés.

Lors du derby, une nouvelle combinaison répétée à l’entraînement a été tentée pour la première fois. Sur un corner, Mamadou Diakhon s’est placé derrière le ballon, tandis qu’un groupe de coéquipiers s’est rassemblé autour de lui pour perturber la défense adverse. Au moment convenu, ils ont sprinté vers le rectangle, mais l’exécution de Diakhon a manqué de précision, suscitant quelques regards étonnés. Une seconde tentative n’a pas donné davantage de résultat.

Après la rencontre, Brandon Mechele a été interrogé sur cette phase inhabituelle. "L’idée exacte ? Je ne vais pas la dévoiler, je ne veux pas trop en dire", a-t-il expliqué. "Nous travaillons souvent ce genre de variantes et cela nous a déjà réussi cette saison. À l’entraînement, cela fonctionnait bien, mais en match, c’était moins convaincant."

Malgré cela, le Club de Bruges reste persuadé de l’importance des phases arrêtées. Les Brugeois espèrent que ces combinaisons porteront bientôt leurs fruits.



