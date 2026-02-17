Fallait-il jouer en Pro League, malgré la neige ? "Les conditions n'étaient pas optimales, mais..."

Fallait-il jouer en Pro League, malgré la neige ? "Les conditions n'étaient pas optimales, mais..."
Photo: © photonews

Selon Jonathan Lardot, la bonne décision a été prise en permettant à tous les clubs de jouer ce week-end, malgré la neige. Les conditions n'ont pas toujours été optimales, mais elles avaient au moins le mérite d'être équitables.

Ce dimanche, la décision de ne pas annuler certaines rencontres de Jupiler Pro League à cause de la neige a fait débat. En conférence de presse, Wouter Vrancken avait notamment déclaré que la rencontre entre Saint-Trond et Zulte Waregem, remportée sur le fil par les Canaris, n'aurait jamais dû se dérouler.

Dans son émission hebdomadaire "Under Review" diffusée sur DAZN, le patron des arbitres Jonathan Lardot est revenu sur la décision de faire jouer tous les matchs, certains avec quelques minutes de retard, le temps de déblayer le terrain.

"Je comprends les réactions. Les conditions n'étaient pas optimales pour jouer au football, c'est un fait. Mais si le match commence sur un terrain sans neige, on ne peut pas tout prévoir. Le plus important, c'est que le ballon continue de rouler, que le jeu ne soit pas dangereux pour les joueurs et qu'on puisse bien voir les lignes."

Fallait-il jouer malgré la neige, en Pro League ?

L'arbitre a le pouvoir d'interrompre le jeu en pleine partie pour dégager les lignes, comme ce fut notamment le cas lors de la rencontre entre les Francs Borains et le SK Beveren en Challenger Pro League. "Mais si le ballon roule et que les lignes sont encore visibles, on peut jouer. Et si le terrain est déjà enneigé avant le match, le club doit tout faire pour le rendre praticable." Ce fut notamment le cas au Sporting d'Anderlecht, où des supporters sont venus aider les stewards à dégager la neige avant la rencontre.

Si les règles sont claires, le bon sens compte aussi. Et dans certains matchs, il était par moments à peine possible de jouer au football. Dans ces cas de figure, l'arbitre n'aurait-il pas dû prendre la décision de reporter la rencontre ?

Pour répondre à cette question, Jonathan Lardot reprend l'exemple de Saint-Trond - Zulte Waregem. "Le club a tout fait pour jouer, et il y est finalement parvenu. Le ballon roulait toujours. C'était limite, il faut le dire, mais le club a tout donné. Vers la fin, le ballon n'allait plus toujours dans la même direction. Mais ils ont pu jouer, et les conditions étaient les mêmes pour les deux équipes," a conclu Jonathan Lardot.

