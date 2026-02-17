Quatre pour une place : un nouveau nom sur la short-list d'Anderlecht pour le poste de directeur sportif

Photo: © photonews

Marc Overmars, Pascal De Maesschalck et Nils Köppen ne sont pas les seuls noms sur la short-list de la direction d'Anderlecht pour le poste de directeur sportif. Le club bruxellois s'intéresse également à Antoine Sibierski, l'actuel directeur sportif de l'ESTAC Troyes.

Anderlecht est à la recherche d’un remplaçant à Olivier Renard, écarté début février. Une recherche qui n’est pas prioritaire, puisque les Mauves sont surtout à la recherche d’un nouvel entraîneur principal.

Les recherches ont cependant déjà commencé, et la direction anderlechtoise a établi une première short-list comprenant trois noms : Pascal De Maesschalck et Nils Köppen, deux Belges actifs respectivement à Strasbourg et à Copenhague, ainsi que, surtout, Marc Overmars, l’actuel directeur sportif de l’Antwerp.

Il semblerait toutefois qu’ils ne soient pas seuls dans la liste réduite de Kenneth Bornauw et de ses collaborateurs. En effet, selon les informations de Sacha Tavolieri, un autre nom déjà évoqué par le passé refait surface : celui d’Antoine Sibierski.

Le nom d’Antoine Sibierski circule dans les couloirs de Neerpede depuis plusieurs jours

Directeur sportif de l’ESTAC Troyes, actuel leader de la Ligue 2, depuis juillet 2024, le Français de 51 ans voit son nom circuler dans les couloirs de Neerpede depuis quelques semaines. Il avait notamment été mentionné après la défaite contre Genk il y a une dizaine de jours.


Ancien milieu offensif passé par Lens, Manchester City, Wigan, Norwich ou Newcastle, il n’a pas une grande expérience du poste de directeur sportif, qu’il a découvert en 2012 à Lens sous le titre de "directeur du football", mais qu’il n’avait plus occupé depuis son arrivée à Troyes. Il a toutefois grandi au sein du City Football Group et demeure désormais un candidat sérieux pour le Sporting d’Anderlecht, au même titre que les trois autres précédemment cités.

