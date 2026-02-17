Ca ne calmera pas l'entraîneur adverse : Lardot reconnaît une erreur d'arbitrage le week-end dernier

Ca ne calmera pas l'entraîneur adverse : Lardot reconnaît une erreur d'arbitrage le week-end dernier

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Dimanche dernier, après la victoire à rebondissements de Saint-Trond contre Zulte Waregem, Sven Vandenbroeck était furieux sur l'arbitrage. Et Jonathan Lardot ne le calmera pas : il y avait bien une erreur sur le but du 3-2.

La rencontre entre Saint-Trond et Zulte Waregem a été décidée en bonne partie sur un fait de match en fin de première période. Jakob Kiilerich a été exclu pour une faute à l'entrée du rectangle, ce qui a qui plus est valu un penalty aux Canaris.

Suite à cette phase, Zulte Waregem, en infériorité numérique, a craqué en seconde période. Sven Vandenbroeck, coach de l'Essevee, était très mécontent après le match, estimant qu'une seule phase avait tout fait basculer.

Le but de STVV aurait dû être annulé 

Et en réalité, si Vandenbroeck était mécontent de l'arbitrage sur la phase du penalty et de la carte rouge, il aurait également pu l'être...sur la phase du 3-2 signé Loïc Mbe Soh. En effet, Jonathan Lardot, patron de l'arbitrage belge, a dévoilé dans Under Review que le troisième but trudonnaire n'était pas valide.

"En raison de la distance réduite entre l'attaquant (Diouf, nda), qui était hors-jeu, et le gardien de Zulte Waregem, le gardien de but n'a pas une vue claire sur le ballon", analyse Lardot. "C'était donc un hors-jeu". 


La VAR n'a pas appelé Mr Verboomen à l'écran afin de revisionner les images. Il s'agissait pourtant d'une situation claire : Mbe Soh a profité du hors-jeu de Diouf, qui faisait écran, pour tromper le portier adverse et faire 3-2. Voilà qui ne calmera pas les esprits côté Zulte Waregem. 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
STVV
Zulte Waregem

Plus de news

"Noblesse Oblige" ? Marc Overmars n'est donc pas la solution pour le RSC Anderlecht Edito

"Noblesse Oblige" ? Marc Overmars n'est donc pas la solution pour le RSC Anderlecht

14:40
Gros coup dur pour Bruges : un élément très important absent à l'entraînement avant l'Atlético Madrid

Gros coup dur pour Bruges : un élément très important absent à l'entraînement avant l'Atlético Madrid

14:20
Mais que se passe-t-il à Marseille ? C'est le chaos en coulisses sur la Canebière

Mais que se passe-t-il à Marseille ? C'est le chaos en coulisses sur la Canebière

14:00
Nathan De Cat doit-il aller à la Coupe du Monde ? "Il est parfois encore un peu transparent"

Nathan De Cat doit-il aller à la Coupe du Monde ? "Il est parfois encore un peu transparent"

13:30
Quatre pour une place : un nouveau nom sur la short-list d'Anderlecht pour le poste de directeur sportif

Quatre pour une place : un nouveau nom sur la short-list d'Anderlecht pour le poste de directeur sportif

12:40
Un coup dans l'eau pour Anderlecht ? Une recrue hivernale risque de tomber rapidement dans l'oubli

Un coup dans l'eau pour Anderlecht ? Une recrue hivernale risque de tomber rapidement dans l'oubli

12:40
Un Diable Rouge se lance dans les affaires et investit dans une société belge

Un Diable Rouge se lance dans les affaires et investit dans une société belge

13:00
🎥 Un tour d'honneur... dans un stade vide : tristes images après Anderlecht-RAAL

🎥 Un tour d'honneur... dans un stade vide : tristes images après Anderlecht-RAAL

11:40
🎥 "Une œuvre d'art" : contrôle du droit et volée du gauche, un ex-Diablotin s'offre l'un des buts du week-end

🎥 "Une œuvre d'art" : contrôle du droit et volée du gauche, un ex-Diablotin s'offre l'un des buts du week-end

12:20
Hans Vanaken : "Vincent Kompany fait jouer le Bayern comme Anderlecht à ses débuts, c'est ce que j'aime"

Hans Vanaken : "Vincent Kompany fait jouer le Bayern comme Anderlecht à ses débuts, c'est ce que j'aime"

12:00
🎥 "Comment ça va ? Je suis vieux" : Teddy Teuma a quand même pu retrouver ses anciens coéquipiers de l'Union

🎥 "Comment ça va ? Je suis vieux" : Teddy Teuma a quand même pu retrouver ses anciens coéquipiers de l'Union

11:00
Cinq joueurs du noyau A de Genk contre le RFC Liège : voici ce que dit le règlement de la Pro League

Cinq joueurs du noyau A de Genk contre le RFC Liège : voici ce que dit le règlement de la Pro League

11:20
Les Mauves rattrapés par l'histoire : le RSC Anderlecht réalise sa pire série... depuis 89 ans !

Les Mauves rattrapés par l'histoire : le RSC Anderlecht réalise sa pire série... depuis 89 ans !

10:30
Ivan Leko craint le pire : un cadre du Club de Bruges absent pendant de longues semaines ?

Ivan Leko craint le pire : un cadre du Club de Bruges absent pendant de longues semaines ?

10:00
"Inacceptable, ça va beaucoup trop loin" : Jonathan Lardot recadre fermement un entraîneur de Pro League

"Inacceptable, ça va beaucoup trop loin" : Jonathan Lardot recadre fermement un entraîneur de Pro League

09:30
Trois noms, dont une énorme surprise : Anderlecht a lancé sa recherche d'un nouveau directeur sportif

Trois noms, dont une énorme surprise : Anderlecht a lancé sa recherche d'un nouveau directeur sportif

09:00
Fallait-il jouer en Pro League, malgré la neige ? "Les conditions n'étaient pas optimales, mais..."

Fallait-il jouer en Pro League, malgré la neige ? "Les conditions n'étaient pas optimales, mais..."

08:30
La revanche de Courtois, Wout Faes pour stopper le PSG : les Belges actifs en Ligue des Champions ce mardi

La revanche de Courtois, Wout Faes pour stopper le PSG : les Belges actifs en Ligue des Champions ce mardi

08:00
1
"Je ne veux pas trop en dire" : la tactique surprenante tentée par le Club de Bruges sur corner

"Je ne veux pas trop en dire" : la tactique surprenante tentée par le Club de Bruges sur corner

07:00
Axel Witsel et Girona s'offrent le Barça et bousculent la course au titre en Espagne

Axel Witsel et Girona s'offrent le Barça et bousculent la course au titre en Espagne

07:40
Le Club de Bruges prêt pour les barrages de la Ligue des champions ?

Le Club de Bruges prêt pour les barrages de la Ligue des champions ?

06:30
1
Le Club de Bruges peut-il le faire contre l'Atlético ? Les réponses de Franky Van der Elst et Hein Vanhaezebrouck

Le Club de Bruges peut-il le faire contre l'Atlético ? Les réponses de Franky Van der Elst et Hein Vanhaezebrouck

07:20
Deux Loups, un Rouche et le bourreau des Zèbres : notre équipe-type de la semaine

Deux Loups, un Rouche et le bourreau des Zèbres : notre équipe-type de la semaine

21:00
Voici quand le match qui a été arrêté dimanche en Challenger Pro League se poursuivra

Voici quand le match qui a été arrêté dimanche en Challenger Pro League se poursuivra

23:00
Daan Dierckx et Teddy Teuma absents plusieurs semaines : phase classique finie pour le Belge

Daan Dierckx et Teddy Teuma absents plusieurs semaines : phase classique finie pour le Belge

22:00
"Anderlecht est la 2e plus mauvaise équipe de la phase retour" : le constat alarmant d'Hein Vanhaezebrouck

"Anderlecht est la 2e plus mauvaise équipe de la phase retour" : le constat alarmant d'Hein Vanhaezebrouck

21:40
2
"Pas de critère pour donner rouge" : Jonathan Lardot revient sur les phases litigieuses de Standard-Union

"Pas de critère pour donner rouge" : Jonathan Lardot revient sur les phases litigieuses de Standard-Union

22:30
Quand les chiffres parlent d'eux-mêmes : Loïs Openda en manque criant d'efficacité

Quand les chiffres parlent d'eux-mêmes : Loïs Openda en manque criant d'efficacité

21:20
Scandale au Stayen : un joueur de Zulte Waregem cible d'injures racistes

Scandale au Stayen : un joueur de Zulte Waregem cible d'injures racistes

16/02
C'est le grand jour pour Kaye Furo : le jeune talent belge titulaire avec Brentford pour la première fois

C'est le grand jour pour Kaye Furo : le jeune talent belge titulaire avec Brentford pour la première fois

20:33
1
Vincent Kompany protège l'un de ses joueurs : "Il n'y a aucune pression sur lui"

Vincent Kompany protège l'un de ses joueurs : "Il n'y a aucune pression sur lui"

20:20
Un totem d'immunité qui interpelle : Alfred Schreuder osera-t-il écarter un titulaire très critiqué ?

Un totem d'immunité qui interpelle : Alfred Schreuder osera-t-il écarter un titulaire très critiqué ?

19:30
"La grande différence depuis ce match au Real, c'est ça" : les mots de Sébastien Pocognoli avant Monaco-PSG

"La grande différence depuis ce match au Real, c'est ça" : les mots de Sébastien Pocognoli avant Monaco-PSG

20:00
Le Standard et l'Union SG s'unissent pour la bonne cause

Le Standard et l'Union SG s'unissent pour la bonne cause

19:00
1
"On ne pouvait pas jouer au football ici" : malgré la victoire, Wouter Vrancken est furieux

"On ne pouvait pas jouer au football ici" : malgré la victoire, Wouter Vrancken est furieux

16/02
OFFICIEL : Thorsten Fink se lance dans une nouvelle aventure à l'étranger

OFFICIEL : Thorsten Fink se lance dans une nouvelle aventure à l'étranger

18:30

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 25
KV Malines KV Malines 2-3 KRC Genk KRC Genk
OH Louvain OH Louvain 3-2 FCV Dender EH FCV Dender EH
Charleroi Charleroi 2-3 La Gantoise La Gantoise
Standard Standard 1-1 Union SG Union SG
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-2 FC Bruges FC Bruges
Antwerp Antwerp 0-2 Westerlo Westerlo
Anderlecht Anderlecht 0-0 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
STVV STVV 3-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved