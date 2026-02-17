Ca ne calmera pas l'entraîneur adverse : Lardot reconnaît une erreur d'arbitrage le week-end dernier

Dimanche dernier, après la victoire à rebondissements de Saint-Trond contre Zulte Waregem, Sven Vandenbroeck était furieux sur l'arbitrage. Et Jonathan Lardot ne le calmera pas : il y avait bien une erreur sur le but du 3-2.

La rencontre entre Saint-Trond et Zulte Waregem a été décidée en bonne partie sur un fait de match en fin de première période. Jakob Kiilerich a été exclu pour une faute à l'entrée du rectangle, ce qui a qui plus est valu un penalty aux Canaris.

Suite à cette phase, Zulte Waregem, en infériorité numérique, a craqué en seconde période. Sven Vandenbroeck, coach de l'Essevee, était très mécontent après le match, estimant qu'une seule phase avait tout fait basculer.

Le but de STVV aurait dû être annulé

Et en réalité, si Vandenbroeck était mécontent de l'arbitrage sur la phase du penalty et de la carte rouge, il aurait également pu l'être...sur la phase du 3-2 signé Loïc Mbe Soh. En effet, Jonathan Lardot, patron de l'arbitrage belge, a dévoilé dans Under Review que le troisième but trudonnaire n'était pas valide.

"En raison de la distance réduite entre l'attaquant (Diouf, nda), qui était hors-jeu, et le gardien de Zulte Waregem, le gardien de but n'a pas une vue claire sur le ballon", analyse Lardot. "C'était donc un hors-jeu".



La VAR n'a pas appelé Mr Verboomen à l'écran afin de revisionner les images. Il s'agissait pourtant d'une situation claire : Mbe Soh a profité du hors-jeu de Diouf, qui faisait écran, pour tromper le portier adverse et faire 3-2. Voilà qui ne calmera pas les esprits côté Zulte Waregem.