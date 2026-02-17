🎥 "Comment ça va ? Je suis vieux" : Teddy Teuma a quand même pu retrouver ses anciens coéquipiers de l'Union

🎥 "Comment ça va ? Je suis vieux" : Teddy Teuma a quand même pu retrouver ses anciens coéquipiers de l'Union
Photo: © photonews

Victime d'une rechute dans la semaine précédant le match contre l'Union, Teddy Teuma n'a pas pu retrouver ses anciens coéquipiers sur le terrain, mais a pu les saluer dans le couloir après l'échauffement.

Trois anciens joueurs de l’Union Saint-Gilloise étaient attendus dans le onze de base du Standard pour défier le champion en titre : Lucas Pirard dans les cages, Teddy Teuma au milieu de terrain et Dennis Ayensa en attaque.

Le dernier cité a marqué et a reçu le trophée d’homme du match, tandis que Pirard a réalisé l’une ou l’autre belle parade, mais a été contraint de s’incliner sur la frappe de Guilherme.

Pour Teddy Teuma, les retrouvailles n’ont finalement pas eu lieu. Victime d’une petite déchirure à la cuisse après avoir frappé un corner à l’entraînement, le médian maltais manquera trois semaines de compétition et a donc assisté au partage des deux équipes depuis les tribunes.

Teddy Teuma a croisé les Unionistes dans le couloir

Il n’a cependant pas manqué de saluer ses anciens coéquipiers avant la rencontre, dans le couloir menant au terrain. Une vidéo publiée par l’Union Saint-Gilloise montre Teuma saluer Stephen van den Berg, le physiothérapeute de l’Union, ainsi que Promise David, Christian Burgess et d’autres.

Arrive Guillaume François, son ancien capitaine. "Comment ça va ?", lui demande-t-il, au courant qu’il ne sera pas en mesure de tenir sa place. "Je suis vieux", lui répond Teuma en souriant. À 32 ans, celui qui n’a signé qu’un contrat de six mois et devait avoir un impact immédiat sur le jeu des Rouches n’a participé qu’à trois matchs et manquera au moins trois des cinq dernières rencontres de la phase classique.

