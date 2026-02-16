Vincent Kompany protège l'un de ses joueurs : "Il n'y a aucune pression sur lui"

Vincent Kompany restera à jamais l'entraîneur qui a lancé Lennart Karl dans le grand bain. L'entraîneur belge a une fois de plus protégé sa jeune pépite en conférence de presse.

Le 15 juin 2025, Lennart Karl faisait ses grands débuts avec le Bayern de Munich à seulement 17 ans. C’était lors d'un match de Coupe du monde des clubs contre l'Auckland City FC. Depuis, le joueur allemand s'est véritablement intégré dans l'effectif en multipliant les apparitions.

Après sa prolongation jusqu'en juin 2028 le 8 août 2025, les choses se sont rapidement accélérées pour lui, devenant un joueur important pour le Bayern. Cette saison, il a déjà pris part à 31 matchs toutes compétitions confondues, inscrit sept buts et délivré quatre assists.

Les mots de Vincent Kompany à propos de Lennart Karl

Mais Vincent Kompany ne veut pas lui mettre la pression : "Comme je l’ai toujours dit, il n’y a aucune pression sur lui. Personne ne reçoit de cadeaux, mais à 17 ans, il n’a pas la responsabilité de porter une équipe vers le succès.

Il a bien travaillé, aussi bien offensivement que défensivement aujourd’hui (ndlr : il parle du match contre le Werder Brême de samedi)", a conclu Vincent Kompany. Le coach belge sait qu'évoluer à un si haut niveau n'est pas évident pour un si jeune joueur et le protège régulièrement en conférence de presse.

Le prochain match du Bayern aura lieu ce samedi. Les hommes de Vincent Kompany recevront Francfort pour le compte de la 23e journée de Bundesliga.

