Ivan Leko craint le pire : un cadre du Club de Bruges absent pendant de longues semaines ?

Buteur, Carlos Forbs n'a pas été en mesure de terminer le derby entre le Cercle et le Club de Bruges, ce dimanche. Ivan Leko craint le pire pour son ailier, qui pourrait souffrir d'une fracture.

Ce dimanche, le Club de Bruges a remporté le derby face au Cercle et a repris deux points à l'Union Saint-Gilloise, accrochée sur la pelouse du Standard. Cependant, tout ne s'est pas passé comme dans un rêve pour les Blauw & Zwart.

Auteur du 0-2 en début de seconde période, Carlos Forbs a dû quitter ses partenaires quelques minutes plus tard en raison d'une blessure au pied, qui n'avait pas l'air extrêmement grave sur le moment.

Cependant, nos confrères de Het Laatste Nieuws affirment que les dégâts pourraient être plus importants que prévu. Le Portugais doit encore réaliser des examens complémentaires, mais il pourrait bel et bien souffrir d'une fracture du pied !

Carlos Forbs victime d'une fracture ?

L'ailier gauche de 21 ans ne sera donc, en tout cas, pas disponible pour le barrage de Ligue des Champions, dont le match aller aura lieu au Jan Breydelstadion ce mercredi, contre l'Atlético de Madrid. Sa présence pour le match retour, dans sept jours, est aussi très compromise.

Si la fracture est confirmée, Carlos Forbs ne jouera plus d'ici à la fin de la phase classique, fin mars, et pourrait revenir en ligne de compte pour les Champions Play-Offs. Il s'agit, tout de même, d'un sacré coup dur pour Ivan Leko et les Brugeois.



