🎥 "Une œuvre d'art" : contrôle du droit et volée du gauche, un ex-Diablotin s'offre l'un des buts du week-end

Photo: © photonews
Auteur de son deuxième but de la saison, Largie Ramazani a été décisif dans la victoire de Valence face à Levante. Et quel but pour l'ex-Diablotin !

Chez les Diables Rouges, de nombreux joueurs offensifs sont blessés, ce qui pose question pour le rassemblement du mois de mars, et plus largement pour la Coupe du monde 2026.

Plus logiquement, des joueurs moins connus en profitent pour se mettre en valeur et espérer séduire Rudi Garcia, en quête de remplaçants. C’est exactement ce qu’a fait Largie Ramazani ce week-end, et de la plus belle des manières.

Prêté par Leeds jusqu’à la fin de la saison, l’ancien Diablotin a contrôlé du pied droit un ballon sautillant et difficile à manier, avant d’enchaîner d’une frappe du pied gauche en pleine lucarne.

Le but splendide de Largie Ramazani

"Une œuvre d’art", a commenté le compte officiel de Valence sur les réseaux sociaux en republiant le but. Et c’est peu dire. Un but d’autant plus important qu’il a permis à Valence de prendre l’avantage et de s’imposer finalement 0-2.

Blessé entre fin octobre et début décembre, et souvent utilisé comme remplaçant, Largie Ramazani était titulaire pour la première fois de la saison en Liga lors de cette rencontre. Le moins que l’on puisse écrire est qu’il y a déposé sa carte de visite.

