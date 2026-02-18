"Son talent est indéniable, l'occasion est là" : Ardon Jashari peut véritablement lancer sa carrière à Milan

"Son talent est indéniable, l'occasion est là" : Ardon Jashari peut véritablement lancer sa carrière à Milan
Photo: © photonews

Au cœur d'une saison difficile, Ardon Jashari aura l'occasion de véritablement lancer son aventure à l'AC Milan ce mercredi soir. Attendu titulaire, le milieu de terrain suisse devra, pour ce faire, livrer une prestation de haut niveau contre Como.

Victime d’une fracture du péroné au tout début de la saison, Ardon Jashari n’a été titularisé qu’à quatre reprises depuis son arrivée à l’AC Milan en provenance du Club de Bruges, cet été.

Pas encore jugé suffisamment régulier, le Suisse de 23 ans n’a pas encore réellement fait ses preuves avec les Rossoneri, ni justifié l’investissement de 36 millions d’euros réalisé. Mais il va recevoir une belle occasion de changer la donne ce mercredi soir.

En l’absence d’Adrien Rabiot, suspendu, il est en effet attendu dans le onze de départ de l’AC Milan pour la réception de Como, en Serie A. Et le média milanvibes.it ne s’y trompe pas : Ardon Jashari aura une grosse carte à jouer.

Un tournant pour Ardon Jashari à l'AC Milan

"La suspension de Rabiot est une opportunité que l’ancien joueur de Bruges doit saisir. Dans un milieu de terrain qui exige équilibre et qualité sur tout le terrain et sur toute la durée du jeu, Jashari pourrait devenir l’homme capable d’élever encore le niveau d’intensité et de maîtrise technique."

"Milan-Como, c’est donc le moment de Jashari. Non seulement pour une place de titulaire, mais pour dominer un match qui pourrait marquer un tournant. À ce moment crucial de l’année, chaque détail compte et chaque performance peut bouleverser la hiérarchie."

"Le talent de Jashari est indéniable, et l’opportunité est là. Il doit désormais faire ses preuves sur le terrain, lors d’une soirée qui pourrait marquer son véritable début de carrière avec le numéro 30 à l’AC Milan. Sa fracture du péroné fin août et son absence des terrains entre septembre et octobre ne seront peut-être plus qu’un détail dans l’actualité", conclut le média suiveur de l’AC Milan. Une rencontre très importante, donc, pour lui.

Suis AC Milan - Como en live sur Walfoot.be à partir de 20:45.

