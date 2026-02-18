"Il faut finir la saison avec lui" : Anderlecht a-t-il tiré les leçons d'il y a un an ?

"Il faut finir la saison avec lui" : Anderlecht a-t-il tiré les leçons d'il y a un an ?
Deviens fan de Anderlecht! 4329

Anderlecht est à un nouveau tournant de sa saison. Qui finira l'exercice sur le banc du Sporting et sera aux commandes pour la finale de Coupe ?

Contre la RAAL, Anderlecht n'a pas été en mesure de proposer le même récital que sur la pelouse de l'Antwerp. Le contexte était différent, l'adversaire aussi. Le contenu proposé pourrait bien n'avoir aucune incidence sur l'avenir de Jérémy Taravel à la tête de l'équipe, puisque la direction s'affaire à faire venir un nouveau coach.

Pourtant, à entendre Philippe Albert sur le plateau de la tribune, il n'y a pas besoin d'aller chercher un nouveau T1 dans l'immédiat : "Selon moi, il faut continuer avec lui jusqu’à la fin de la saison. Vous faites quoi si vous amenez un coach, qu’il perd la finale de la Coupe et ne se qualifie pas pour les play-offs 1 ?", s'interroge-t-il.

À un match d'un trophée...mais toujours sans certitude sur le banc

Les similitudes avec la saison dernière sont frappantes. Il y a un an déjà, plus tôt dans la saison, Anderlecht était confronté à la question de confirmer ou non son coach intérimaire (David Hubert) avec qui le courant a déjà bien passé avec le groupe.

Il y a un an, le Sporting avait ouvertement opté pour une approche court-termiste avec Hasi, avec la finale de la Coupe en ligne de mire. Malgré les nouveaux changements structurels au sein du club depuis lors, cette quasi obligation de remporter à nouveau un trophée refait tourner la fin de saison autour de cette finale de Coupe.


Au Club de Bruges, Alfred Schreuder avait réussi à remporter le titre malgré une situation mal embarquée. Mais Albert reste sceptique : "Je ne suis pas certain qu’il soit une bonne idée. Quand il est arrivé à Bruges, c’est l’Union qui s’est effondrée. Sans cela, le Club n’aurait pas été champion. Il n’a pas apporté quelque chose de spécial".

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht

Plus de news

Discussions avancées : Yari Verschaeren va quitter Anderlecht et pourrait déjà avoir trouvé son nouveau club

Discussions avancées : Yari Verschaeren va quitter Anderlecht et pourrait déjà avoir trouvé son nouveau club

10:30
Les U17 d'Anderlecht défient les meilleures équipes d'Europe et visent le podium

Les U17 d'Anderlecht défient les meilleures équipes d'Europe et visent le podium

12:20
Remonté par le PSG, Sébastien Pocognoli reste optimiste : "On peut encore entrevoir quelque chose"

Remonté par le PSG, Sébastien Pocognoli reste optimiste : "On peut encore entrevoir quelque chose"

13:00
"Son talent est indéniable, l'occasion est là" : Ardon Jashari peut véritablement lancer sa carrière à Milan

"Son talent est indéniable, l'occasion est là" : Ardon Jashari peut véritablement lancer sa carrière à Milan

12:40
Erreur de Marc Wilmots ou malchance du Standard ? Teddy Teuma : prolongation ou coup dans l'eau ?

Erreur de Marc Wilmots ou malchance du Standard ? Teddy Teuma : prolongation ou coup dans l'eau ?

11:40
1
"Mon licenciement reste une énigme" : Carl Hoefkens a-t-il été jugé trop rapidement en Belgique ?

"Mon licenciement reste une énigme" : Carl Hoefkens a-t-il été jugé trop rapidement en Belgique ?

12:00
Transfert record en vue : un autre géant européen frappe à la porte du Racing Genk

Transfert record en vue : un autre géant européen frappe à la porte du Racing Genk

11:00
Une saison exceptionnelle : le premier promu en D1A pourrait être connu dès ce week-end

Une saison exceptionnelle : le premier promu en D1A pourrait être connu dès ce week-end

11:20
"Un tacle incompréhensible" : Wout Faes largement en échec pour sa première en Ligue des Champions

"Un tacle incompréhensible" : Wout Faes largement en échec pour sa première en Ligue des Champions

10:00
2
Son ascension est fulgurante : une offre de 7 à 8 M€ refusée pour l'ancien du Standard, Lucas Noubi !

Son ascension est fulgurante : une offre de 7 à 8 M€ refusée pour l'ancien du Standard, Lucas Noubi !

09:00
Quatre affiches au programme : quels joueurs belges seront en action ce mercredi en Ligue des Champions ?

Quatre affiches au programme : quels joueurs belges seront en action ce mercredi en Ligue des Champions ?

09:30
Le coefficient belge compte sur Bruges et Genk : les Pays-Bas sont à portée

Le coefficient belge compte sur Bruges et Genk : les Pays-Bas sont à portée

08:00
Jérémy Taravel dirigera peut-être bien un troisième match : ça traîne pour Alfred Schreuder

Jérémy Taravel dirigera peut-être bien un troisième match : ça traîne pour Alfred Schreuder

22:00
"Même si les chances de monter sont minces" : appel à la mobilisation générale chez les supporters du FC Liège

"Même si les chances de monter sont minces" : appel à la mobilisation générale chez les supporters du FC Liège

08:30
Le RSC Anderlecht s'exprime clairement concernant l'avenir de Nathan De Cat

Le RSC Anderlecht s'exprime clairement concernant l'avenir de Nathan De Cat

21:20
Bonne nouvelle : trois mois après sa blessure, un Diable Rouge de retour à la compétition

Bonne nouvelle : trois mois après sa blessure, un Diable Rouge de retour à la compétition

07:40
Rumeur infondée : Tom Saintfiet ne quittera pas son poste de sélectionneur du Mali

Rumeur infondée : Tom Saintfiet ne quittera pas son poste de sélectionneur du Mali

07:20
C'est bon signe : une présence surprenante mais bienvenue dans le groupe de Bruges

C'est bon signe : une présence surprenante mais bienvenue dans le groupe de Bruges

06:40
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 17/02: Goto

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 17/02: Goto

20:20
Les clubs de Pro League stoppent leur équipe féminine les uns après les autres : Tessa Wullaert sonne l'alarme

Les clubs de Pro League stoppent leur équipe féminine les uns après les autres : Tessa Wullaert sonne l'alarme

06:00
Wout Faes n'a pas aidé Pocognoli : l'AS Monaco s'écroule après avoir mené de deux buts contre le PSG

Wout Faes n'a pas aidé Pocognoli : l'AS Monaco s'écroule après avoir mené de deux buts contre le PSG

23:15
3
"Je ne suis pas là pour le projet sportif" : Michel Vlap envisage un retour

"Je ne suis pas là pour le projet sportif" : Michel Vlap envisage un retour

18:20
Et si Keisuke Goto rapportait gros à Anderlecht dès l'été prochain ?

Et si Keisuke Goto rapportait gros à Anderlecht dès l'été prochain ?

20:20
Alfred Schreuder est-il le bon choix pour Anderlecht ? Certains détails peuvent en faire douter

Alfred Schreuder est-il le bon choix pour Anderlecht ? Certains détails peuvent en faire douter

20:40
La honte à Benfica-Real Madrid : match arrêté pour insultes racistes envers Vinicius !

La honte à Benfica-Real Madrid : match arrêté pour insultes racistes envers Vinicius !

22:45
🎥 Le meilleur, c'est bien lui : Thibaut Courtois sauve encore le Real Madrid d'une superbe parade

🎥 Le meilleur, c'est bien lui : Thibaut Courtois sauve encore le Real Madrid d'une superbe parade

22:30
1
Diego Simeone se méfie d'un joueur brugeois en particulier avant le barrage de Ligue des Champions

Diego Simeone se méfie d'un joueur brugeois en particulier avant le barrage de Ligue des Champions

21:40
Incroyable : un grand Noa Lang renverse la Juventus presque à lui tout seul !

Incroyable : un grand Noa Lang renverse la Juventus presque à lui tout seul !

21:00
Saint-Trond en Europe, c'est de plus en plus plausible... mais où ?

Saint-Trond en Europe, c'est de plus en plus plausible... mais où ?

20:00
"Noblesse Oblige" ? Marc Overmars n'est donc pas la solution pour le RSC Anderlecht Edito

"Noblesse Oblige" ? Marc Overmars n'est donc pas la solution pour le RSC Anderlecht

14:40
Le fils d'une tête bien connue à Liège signe son premier contrat pro au Standard

Le fils d'une tête bien connue à Liège signe son premier contrat pro au Standard

19:00
Le calendrier des Playoffs de la D1 ACFF est connu : qui de Tubize, Mons ou Virton montera en D1B ?

Le calendrier des Playoffs de la D1 ACFF est connu : qui de Tubize, Mons ou Virton montera en D1B ?

19:30
Exclu face à Anderlecht, il connaît désormais sa sanction

Exclu face à Anderlecht, il connaît désormais sa sanction

16:30
Vincent Kompany ne prend pas de gants : "Je m'en fiche complètement"

Vincent Kompany ne prend pas de gants : "Je m'en fiche complètement"

19:00
🎥 Parti pour 8 millions à la surprise générale, Kaye Furo impliqué dès ses débuts dans le but décisif

🎥 Parti pour 8 millions à la surprise générale, Kaye Furo impliqué dès ses débuts dans le but décisif

18:00
Une raison d'espérer pour le Standard ? La statistique qui plaira aux Rouches

Une raison d'espérer pour le Standard ? La statistique qui plaira aux Rouches

17:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 25
KV Malines KV Malines 2-3 KRC Genk KRC Genk
OH Louvain OH Louvain 3-2 FCV Dender EH FCV Dender EH
Charleroi Charleroi 2-3 La Gantoise La Gantoise
Standard Standard 1-1 Union SG Union SG
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-2 FC Bruges FC Bruges
Antwerp Antwerp 0-2 Westerlo Westerlo
Anderlecht Anderlecht 0-0 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
STVV STVV 3-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved