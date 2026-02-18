"Il faut finir la saison avec lui" : Anderlecht a-t-il tiré les leçons d'il y a un an ?

Anderlecht est à un nouveau tournant de sa saison. Qui finira l'exercice sur le banc du Sporting et sera aux commandes pour la finale de Coupe ?

Contre la RAAL, Anderlecht n'a pas été en mesure de proposer le même récital que sur la pelouse de l'Antwerp. Le contexte était différent, l'adversaire aussi. Le contenu proposé pourrait bien n'avoir aucune incidence sur l'avenir de Jérémy Taravel à la tête de l'équipe, puisque la direction s'affaire à faire venir un nouveau coach.

Pourtant, à entendre Philippe Albert sur le plateau de la tribune, il n'y a pas besoin d'aller chercher un nouveau T1 dans l'immédiat : "Selon moi, il faut continuer avec lui jusqu’à la fin de la saison. Vous faites quoi si vous amenez un coach, qu’il perd la finale de la Coupe et ne se qualifie pas pour les play-offs 1 ?", s'interroge-t-il.

À un match d'un trophée...mais toujours sans certitude sur le banc

Les similitudes avec la saison dernière sont frappantes. Il y a un an déjà, plus tôt dans la saison, Anderlecht était confronté à la question de confirmer ou non son coach intérimaire (David Hubert) avec qui le courant a déjà bien passé avec le groupe.

Il y a un an, le Sporting avait ouvertement opté pour une approche court-termiste avec Hasi, avec la finale de la Coupe en ligne de mire. Malgré les nouveaux changements structurels au sein du club depuis lors, cette quasi obligation de remporter à nouveau un trophée refait tourner la fin de saison autour de cette finale de Coupe.



Au Club de Bruges, Alfred Schreuder avait réussi à remporter le titre malgré une situation mal embarquée. Mais Albert reste sceptique : "Je ne suis pas certain qu’il soit une bonne idée. Quand il est arrivé à Bruges, c’est l’Union qui s’est effondrée. Sans cela, le Club n’aurait pas été champion. Il n’a pas apporté quelque chose de spécial".