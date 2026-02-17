🎥 Le meilleur, c'est bien lui : Thibaut Courtois sauve encore le Real Madrid d'une superbe parade

À la pause, c'était 0-0 entre Benfica et le Real Madrid. Et les Merengue peuvent remercier pour ça un certain Thibaut Courtois, encore une fois impérial.

Le week-end dernier, Thibaut Courtois est rentré un peu plus dans l'histoire du Real Madrid, remportant sa 150e victoire en tant que portier des Merengue.

Un cap symbolique, mais qui a encore consolidé son statut de légende, lui qui a remporté 12 titres à ce jour avec le Real. Ce total de 150 victoires, il l'a atteint plus vite que, par exemple, un certain Iker Casillas.

Et ce mardi, en Ligue des Champions, Courtois a encore rappelé pourquoi il était considéré par beaucoup comme le plus grand gardien du monde, voire comme l'un des plus grands de tous les temps. Benfica a en effet fait le maximum pour prendre l'avance contre le Real Madrid.

Mais "El Muro" a encore sorti le grand jeu, réalisant un arrêt de classe mondiale au ras du sol sur une frappe lointaine.

Un arrêt qui, combiné aux miracles d'Anatolyi Trubin de l'autre côté en faveur de Benfica, a forcé les deux équipes à rentrer aux vestiaires sur un score de 0-0.