🎥 Le meilleur, c'est bien lui : Thibaut Courtois sauve encore le Real Madrid d'une superbe parade
Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!
À la pause, c'était 0-0 entre Benfica et le Real Madrid. Et les Merengue peuvent remercier pour ça un certain Thibaut Courtois, encore une fois impérial.
Le week-end dernier, Thibaut Courtois est rentré un peu plus dans l'histoire du Real Madrid, remportant sa 150e victoire en tant que portier des Merengue.
Un cap symbolique, mais qui a encore consolidé son statut de légende, lui qui a remporté 12 titres à ce jour avec le Real. Ce total de 150 victoires, il l'a atteint plus vite que, par exemple, un certain Iker Casillas.
Et ce mardi, en Ligue des Champions, Courtois a encore rappelé pourquoi il était considéré par beaucoup comme le plus grand gardien du monde, voire comme l'un des plus grands de tous les temps. Benfica a en effet fait le maximum pour prendre l'avance contre le Real Madrid.
Mais "El Muro" a encore sorti le grand jeu, réalisant un arrêt de classe mondiale au ras du sol sur une frappe lointaine.
Courtois il veut pas goûter à la retraite un peu ? stp mon gars pic.twitter.com/wupg5ZQ52U— ً (@rumineurs) February 17, 2026
Lire aussi… La honte à Benfica-Real Madrid : match arrêté pour insultes racistes envers Vinicius ! ›
Un arrêt qui, combiné aux miracles d'Anatolyi Trubin de l'autre côté en faveur de Benfica, a forcé les deux équipes à rentrer aux vestiaires sur un score de 0-0.
Suis SL Benfica - Real Madrid maintenant en live sur Walfoot.be.
Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot