Le coefficient belge compte sur Bruges et Genk : les Pays-Bas sont à portée

Le coefficient belge compte sur Bruges et Genk : les Pays-Bas sont à portée
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

La Belgique reste pour l'instant huitième au classement UEFA. La septième place n'est pas hors de portée, mais elle ne paraît envisageable qu'à moyen terme. Cette saison sera surtout une affaire de limiter la casse et de grappiller des points.

Une position plus élevée dans le classement européen est pourtant particulièrement importante pour les clubs belges. Elle offre des tickets européens plus favorables et signifie même une place supplémentaire en Ligue des Champions à partir de la sixième place. La campagne décevante de cette saison a pour l'instant freiné ces ambitions, mais ne les a pas complètement fait disparaître.

Charleroi et Anderlecht ont porté un coup aux ambitions belges

L'exercice actuel s'est avéré moyen car Charleroi et Anderlecht ont été éliminés très tôt, ce qui a porté un coup au coefficient.

Tous les espoirs reposent maintenant sur le Club de Bruges et le KRC Genk, les derniers représentants belges en Europe. Chaque point compte, même un match nul, et chaque tour supplémentaire peut donner une impulsion importante au coefficient national.

Entre-temps, le Portugal continue de performer avec de solides campagnes du Sporting, du FC Porto et de Benfica. De ce fait, l'écart avec la Belgique s'est creusé et un bond vers la sixième place semble pour l'instant irréaliste.

La saison prochaine, une mauvaise saison disparaîtra du calcul

Pour encore se rapprocher des Pays-Bas, Bruges et Genk doivent aller particulièrement loin en Europe. Cela signifie non seulement obtenir des résultats contre l'Atlético Madrid et le Dinamo Zagreb, mais aussi espérer que le concurrent, l'AZ, prenne peu de points.

Lire aussi… C'est bon signe : une présence surprenante mais bienvenue dans le groupe de Bruges

La véritable opportunité se situe donc surtout dans les saisons à venir. Lorsqu'une saison belge moins forte disparaîtra du calcul quinquennal, l'écart avec les Pays-Bas pourra à nouveau se réduire. Avec des performances européennes régulières, la Belgique pourra alors à nouveau viser la septième place et de meilleures positions à l'avenir - c'est-à-dire moins de tours préliminaires. 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Champions League
Champions League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
FC Bruges

Plus de news

C'est bon signe : une présence surprenante mais bienvenue dans le groupe de Bruges

C'est bon signe : une présence surprenante mais bienvenue dans le groupe de Bruges

06:40
Son ascension est fulgurante : une offre de 7 à 8 M€ refusée pour l'ancien du Standard, Lucas Noubi !

Son ascension est fulgurante : une offre de 7 à 8 M€ refusée pour l'ancien du Standard, Lucas Noubi !

09:00
Diego Simeone se méfie d'un joueur brugeois en particulier avant le barrage de Ligue des Champions

Diego Simeone se méfie d'un joueur brugeois en particulier avant le barrage de Ligue des Champions

21:40
Alfred Schreuder est-il le bon choix pour Anderlecht ? Certains détails peuvent en faire douter

Alfred Schreuder est-il le bon choix pour Anderlecht ? Certains détails peuvent en faire douter

20:40
"Même si les chances de monter sont minces" : appel à la mobilisation générale chez les supporters du FC Liège

"Même si les chances de monter sont minces" : appel à la mobilisation générale chez les supporters du FC Liège

08:30
Jérémy Taravel dirigera peut-être bien un troisième match : ça traîne pour Alfred Schreuder

Jérémy Taravel dirigera peut-être bien un troisième match : ça traîne pour Alfred Schreuder

22:00
Le RSC Anderlecht s'exprime clairement concernant l'avenir de Nathan De Cat

Le RSC Anderlecht s'exprime clairement concernant l'avenir de Nathan De Cat

21:20
Bonne nouvelle : trois mois après sa blessure, un Diable Rouge de retour à la compétition

Bonne nouvelle : trois mois après sa blessure, un Diable Rouge de retour à la compétition

07:40
Rumeur infondée : Tom Saintfiet ne quittera pas son poste de sélectionneur du Mali

Rumeur infondée : Tom Saintfiet ne quittera pas son poste de sélectionneur du Mali

07:20
Ivan Leko donne des nouvelles de Forbs et Tzolis, et tient des propos ambitieux avant Bruges-Atlético

Ivan Leko donne des nouvelles de Forbs et Tzolis, et tient des propos ambitieux avant Bruges-Atlético

16:00
Wout Faes n'a pas aidé Pocognoli : l'AS Monaco s'écroule après avoir mené de deux buts contre le PSG

Wout Faes n'a pas aidé Pocognoli : l'AS Monaco s'écroule après avoir mené de deux buts contre le PSG

23:15
3
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 17/02: Goto

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 17/02: Goto

20:20
Les clubs de Pro League stoppent leur équipe féminine les uns après les autres : Tessa Wullaert sonne l'alarme

Les clubs de Pro League stoppent leur équipe féminine les uns après les autres : Tessa Wullaert sonne l'alarme

06:00
La honte à Benfica-Real Madrid : match arrêté pour insultes racistes envers Vinicius !

La honte à Benfica-Real Madrid : match arrêté pour insultes racistes envers Vinicius !

22:45
Gros coup dur pour Bruges : un élément très important absent à l'entraînement avant l'Atlético Madrid

Gros coup dur pour Bruges : un élément très important absent à l'entraînement avant l'Atlético Madrid

14:20
🎥 Le meilleur, c'est bien lui : Thibaut Courtois sauve encore le Real Madrid d'une superbe parade

🎥 Le meilleur, c'est bien lui : Thibaut Courtois sauve encore le Real Madrid d'une superbe parade

22:30
1
"Je ne suis pas là pour le projet sportif" : Michel Vlap envisage un retour

"Je ne suis pas là pour le projet sportif" : Michel Vlap envisage un retour

18:20
Et si Keisuke Goto rapportait gros à Anderlecht dès l'été prochain ?

Et si Keisuke Goto rapportait gros à Anderlecht dès l'été prochain ?

20:20
Incroyable : un grand Noa Lang renverse la Juventus presque à lui tout seul !

Incroyable : un grand Noa Lang renverse la Juventus presque à lui tout seul !

21:00
Saint-Trond en Europe, c'est de plus en plus plausible... mais où ?

Saint-Trond en Europe, c'est de plus en plus plausible... mais où ?

20:00
"Noblesse Oblige" ? Marc Overmars n'est donc pas la solution pour le RSC Anderlecht Edito

"Noblesse Oblige" ? Marc Overmars n'est donc pas la solution pour le RSC Anderlecht

14:40
Le fils d'une tête bien connue à Liège signe son premier contrat pro au Standard

Le fils d'une tête bien connue à Liège signe son premier contrat pro au Standard

19:00
Le calendrier des Playoffs de la D1 ACFF est connu : qui de Tubize, Mons ou Virton montera en D1B ?

Le calendrier des Playoffs de la D1 ACFF est connu : qui de Tubize, Mons ou Virton montera en D1B ?

19:30
Exclu face à Anderlecht, il connaît désormais sa sanction

Exclu face à Anderlecht, il connaît désormais sa sanction

16:30
Vincent Kompany ne prend pas de gants : "Je m'en fiche complètement"

Vincent Kompany ne prend pas de gants : "Je m'en fiche complètement"

19:00
Hans Vanaken : "Vincent Kompany fait jouer le Bayern comme Anderlecht à ses débuts, c'est ce que j'aime"

Hans Vanaken : "Vincent Kompany fait jouer le Bayern comme Anderlecht à ses débuts, c'est ce que j'aime"

12:00
🎥 Parti pour 8 millions à la surprise générale, Kaye Furo impliqué dès ses débuts dans le but décisif

🎥 Parti pour 8 millions à la surprise générale, Kaye Furo impliqué dès ses débuts dans le but décisif

18:00
Une raison d'espérer pour le Standard ? La statistique qui plaira aux Rouches

Une raison d'espérer pour le Standard ? La statistique qui plaira aux Rouches

17:00
Un coup dans l'eau pour Anderlecht ? Une recrue hivernale risque de tomber rapidement dans l'oubli

Un coup dans l'eau pour Anderlecht ? Une recrue hivernale risque de tomber rapidement dans l'oubli

12:40
Le Club de Bruges peut-il le faire contre l'Atlético ? Les réponses de Franky Van der Elst et Hein Vanhaezebrouck

Le Club de Bruges peut-il le faire contre l'Atlético ? Les réponses de Franky Van der Elst et Hein Vanhaezebrouck

17/02
Nathan De Cat doit-il aller à la Coupe du Monde ? "Il est parfois encore un peu transparent"

Nathan De Cat doit-il aller à la Coupe du Monde ? "Il est parfois encore un peu transparent"

13:30
1
Ca ne calmera pas l'entraîneur adverse : Lardot reconnaît une erreur d'arbitrage le week-end dernier

Ca ne calmera pas l'entraîneur adverse : Lardot reconnaît une erreur d'arbitrage le week-end dernier

15:00
Ivan Leko craint le pire : un cadre du Club de Bruges absent pendant de longues semaines ?

Ivan Leko craint le pire : un cadre du Club de Bruges absent pendant de longues semaines ?

10:00
Quatre pour une place : un nouveau nom sur la short-list d'Anderlecht pour le poste de directeur sportif

Quatre pour une place : un nouveau nom sur la short-list d'Anderlecht pour le poste de directeur sportif

12:40
Eden Hazard révèle un souvenir pénible : "C'était un très mauvais moment"

Eden Hazard révèle un souvenir pénible : "C'était un très mauvais moment"

15:30
Les Mauves rattrapés par l'histoire : le RSC Anderlecht réalise sa pire série... depuis 89 ans !

Les Mauves rattrapés par l'histoire : le RSC Anderlecht réalise sa pire série... depuis 89 ans !

10:30

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 25
KV Malines KV Malines 2-3 KRC Genk KRC Genk
OH Louvain OH Louvain 3-2 FCV Dender EH FCV Dender EH
Charleroi Charleroi 2-3 La Gantoise La Gantoise
Standard Standard 1-1 Union SG Union SG
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-2 FC Bruges FC Bruges
Antwerp Antwerp 0-2 Westerlo Westerlo
Anderlecht Anderlecht 0-0 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
STVV STVV 3-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved