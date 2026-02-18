Le coefficient belge compte sur Bruges et Genk : les Pays-Bas sont à portée

La Belgique reste pour l'instant huitième au classement UEFA. La septième place n'est pas hors de portée, mais elle ne paraît envisageable qu'à moyen terme. Cette saison sera surtout une affaire de limiter la casse et de grappiller des points.

Une position plus élevée dans le classement européen est pourtant particulièrement importante pour les clubs belges. Elle offre des tickets européens plus favorables et signifie même une place supplémentaire en Ligue des Champions à partir de la sixième place. La campagne décevante de cette saison a pour l'instant freiné ces ambitions, mais ne les a pas complètement fait disparaître.

Charleroi et Anderlecht ont porté un coup aux ambitions belges

L'exercice actuel s'est avéré moyen car Charleroi et Anderlecht ont été éliminés très tôt, ce qui a porté un coup au coefficient.

Tous les espoirs reposent maintenant sur le Club de Bruges et le KRC Genk, les derniers représentants belges en Europe. Chaque point compte, même un match nul, et chaque tour supplémentaire peut donner une impulsion importante au coefficient national.

Entre-temps, le Portugal continue de performer avec de solides campagnes du Sporting, du FC Porto et de Benfica. De ce fait, l'écart avec la Belgique s'est creusé et un bond vers la sixième place semble pour l'instant irréaliste.

La saison prochaine, une mauvaise saison disparaîtra du calcul

Pour encore se rapprocher des Pays-Bas, Bruges et Genk doivent aller particulièrement loin en Europe. Cela signifie non seulement obtenir des résultats contre l'Atlético Madrid et le Dinamo Zagreb, mais aussi espérer que le concurrent, l'AZ, prenne peu de points.



La véritable opportunité se situe donc surtout dans les saisons à venir. Lorsqu'une saison belge moins forte disparaîtra du calcul quinquennal, l'écart avec les Pays-Bas pourra à nouveau se réduire. Avec des performances européennes régulières, la Belgique pourra alors à nouveau viser la septième place et de meilleures positions à l'avenir - c'est-à-dire moins de tours préliminaires.