Wout Faes n'a pas aidé Pocognoli : l'AS Monaco s'écroule après avoir mené de deux buts contre le PSG

L'AS Monaco pensait pourtant avoir fait le plus dur, mais a fini par s'écrouler. Le PSG s'est imposé sur le Rocher et prend une solide option sur les 8e de finale de la Champions League.

L'exploit n'aura pas eu lieu pour Sébastien Pocognoli et ses troupes face au PSG. Après un léger mieux en championnat contre Nantes, l'AS Monaco n'est pas parvenu à enchaîner sous une toute autre pression et face à un tout autre adversaire, en barrages de la Champions League.

Et pourtant, tout commençait tellement bien pour Monaco : après moins d'une minute de jeu, un centre d'Aleksandr Golovin allait trouver la tête de Folarin Balogun pour faire 0-1. Wout Faes, jusque là, est dans son match, intervenant par deux fois devant Dembélé puis Kvaratskhelia dans le premier quart d'heure.

Wout Faes commet un penalty

Le break sera ensuite fait par le même Balogun, lancé en profondeur et qui gagne son face-à-face avec Matfey Safonov (2-0, 18e). On se dit que Monaco peut frapper un grand coup. Mais à la 21e, premier moment chaud : Faes commet une faute dans le rectangle sur Kvaratskhelia... et Vitinha rate son penalty.

Dans la foulée, coup du sort : Ousmane Dembélé doit sortir blessé, remplacé par Désiré Doué. Et immédiatement, ce dernier réduit le score (29e, 2-1) sur un service de Barcola. Le début de la fin : avant la mi-temps, Achraf Hakimi fera 2-2 (41e).

Au retour des vestiaires, c'est cependant un autre joueur que Faes qui commettra une grossière erreur : Aleksandr Golovin. Le Russe est en effet exclu logiquement pour une grosse semelle (48e). La défense monégasque en aura alors plein les pieds, jusqu'à craquer encore une fois via Doué (67e). Le score ne bougera plus : 2-3. Il faudra réaliser l'exploit au Parc des Princes.





Quant au match de Wout Faes, s'il avait fort bien débuté, il suffit d'un tour sur les réseaux sociaux pour comprendre comment il s'est terminé...

Comment Wout Faes peut être professionnel ? Je l’ai JAMAIS vu faire un match correct#MONPSG — 🇮🇹ZEBRA (@giquaniat) February 17, 2026

Wout Faes avait bien démarré, pis il a débranché le cerveau sur le contrôle raté. Depuis c’est cataclysmique — joris 🇲🇨 (@tocnadsiroj) February 17, 2026

Wout Faes est si nul ptdrrr — 👳🏽‍♀️ (@AsmaahPvris) February 17, 2026