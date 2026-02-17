Jérémy Taravel dirigera peut-être bien un troisième match : ça traîne pour Alfred Schreuder

Jérémy Taravel dirigera peut-être bien un troisième match : ça traîne pour Alfred Schreuder
Décidément, le RSC Anderlecht doit ronger son frein. Alors que la direction du Sporting espère encore qu'Alfred Schreuder débarquer au Lotto Park, Al-Diraiyah tient bon... et c'est Jérémy Taravel qui va tirer les marrons du feu.

Il n'aurait certainement pas parié sur ce scénario lui-même, mais Jérémy Taravel devrait bel et bien diriger un troisième match à la tête du RSC Anderlecht. Après la demi-finale extraordinaire à l'Antwerp et le partage décevant contre la RAAL en championnat, le T1 intérimaire devrait encore être sur le banc pour le déplacement à Zulte Waregem.

C'est en tout cas ce qu'annonce Het Laatste Nieuws. Les discussions entre le RSCA et Al-Diraiyah, le club de D2 saoudienne qu'entraîne Alfred Schreuder, sont plus compliquées que prévu. Anderlecht espérait pouvoir présenter son nouveau coach jeudi ou vendredi ; selon nos confrères néerlandophones, ce plan serait d'ores et déjà oublié.

Alfred Schreuder n'est pas encore coach d'Anderlecht 

Al-Diraiyah dispute en effet un important match au sommet ce vendredi contre Al-Orobah, soit le 3e contre le 4e. Les Saoudiens, propriétés du richissime Khalid Bin Mohammed, cousin du prince héritier Mohammed Bin Salman, veulent être promus et devenir un club de référence en Arabie Saoudite.

Nous l'avions écrit il y a peu : ce n'est pas une question d'argent pour Al-Diraiyah, qui a les moyens de mettre la barre bien trop haut pour qu'Anderlecht suive. Alfred Schreuder est arrivé en décembre, et le club ne compte pas le laisser filer.


Du côté du Sporting, cependant, on s'obstine : Schreuder est le candidat n°1... et à l'allure où les choses vont, on se demande s'il n'est pas le dernier candidat, car si la direction se retrouve le bec dans l'eau, c'est bien jusqu'en fin de saison que Jérémy Taravel pourra rêver de coacher... ou au moins jusqu'en fin de phase classique. 

Anderlecht

Le RSC Anderlecht s'exprime clairement concernant l'avenir de Nathan De Cat

La honte à Benfica-Real Madrid : match arrêté pour insultes racistes envers Vinicius !

🎥 Le meilleur, c'est bien lui : Thibaut Courtois sauve encore le Real Madrid d'une superbe parade

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 17/02: Goto

"Je ne suis pas là pour le projet sportif" : Michel Vlap envisage un retour

Et si Keisuke Goto rapportait gros à Anderlecht dès l'été prochain ?

Alfred Schreuder est-il le bon choix pour Anderlecht ? Certains détails peuvent en faire douter

Diego Simeone se méfie d'un joueur brugeois en particulier avant le barrage de Ligue des Champions

Incroyable : un grand Noa Lang renverse la Juventus presque à lui tout seul !

Saint-Trond en Europe, c'est de plus en plus plausible... mais où ?

"Noblesse Oblige" ? Marc Overmars n'est donc pas la solution pour le RSC Anderlecht Edito

Le fils d'une tête bien connue à Liège signe son premier contrat pro au Standard

Le calendrier des Playoffs de la D1 ACFF est connu : qui de Tubize, Mons ou Virton montera en D1B ?

Exclu face à Anderlecht, il connaît désormais sa sanction

Vincent Kompany ne prend pas de gants : "Je m'en fiche complètement"

🎥 Parti pour 8 millions à la surprise générale, Kaye Furo impliqué dès ses débuts dans le but décisif

Une raison d'espérer pour le Standard ? La statistique qui plaira aux Rouches

Un coup dans l'eau pour Anderlecht ? Une recrue hivernale risque de tomber rapidement dans l'oubli

Nathan De Cat doit-il aller à la Coupe du Monde ? "Il est parfois encore un peu transparent"

Ivan Leko donne des nouvelles de Forbs et Tzolis, et tient des propos ambitieux avant Bruges-Atlético

Ca ne calmera pas l'entraîneur adverse : Lardot reconnaît une erreur d'arbitrage le week-end dernier

Quatre pour une place : un nouveau nom sur la short-list d'Anderlecht pour le poste de directeur sportif

Eden Hazard révèle un souvenir pénible : "C'était un très mauvais moment"

Les Mauves rattrapés par l'histoire : le RSC Anderlecht réalise sa pire série... depuis 89 ans !

🎥 Un tour d'honneur... dans un stade vide : tristes images après Anderlecht-RAAL

Gros coup dur pour Bruges : un élément très important absent à l'entraînement avant l'Atlético Madrid

Mais que se passe-t-il à Marseille ? C'est le chaos en coulisses sur la Canebière

Trois noms, dont une énorme surprise : Anderlecht a lancé sa recherche d'un nouveau directeur sportif

Hans Vanaken : "Vincent Kompany fait jouer le Bayern comme Anderlecht à ses débuts, c'est ce que j'aime"

Un Diable Rouge se lance dans les affaires et investit dans une société belge

🎥 "Une œuvre d'art" : contrôle du droit et volée du gauche, un ex-Diablotin s'offre l'un des buts du week-end

🎥 "Comment ça va ? Je suis vieux" : Teddy Teuma a quand même pu retrouver ses anciens coéquipiers de l'Union

Cinq joueurs du noyau A de Genk contre le RFC Liège : voici ce que dit le règlement de la Pro League

Ivan Leko craint le pire : un cadre du Club de Bruges absent pendant de longues semaines ?

"Inacceptable, ça va beaucoup trop loin" : Jonathan Lardot recadre fermement un entraîneur de Pro League

Fallait-il jouer en Pro League, malgré la neige ? "Les conditions n'étaient pas optimales, mais..."

