Jérémy Taravel dirigera peut-être bien un troisième match : ça traîne pour Alfred Schreuder

Décidément, le RSC Anderlecht doit ronger son frein. Alors que la direction du Sporting espère encore qu'Alfred Schreuder débarquer au Lotto Park, Al-Diraiyah tient bon... et c'est Jérémy Taravel qui va tirer les marrons du feu.

Il n'aurait certainement pas parié sur ce scénario lui-même, mais Jérémy Taravel devrait bel et bien diriger un troisième match à la tête du RSC Anderlecht. Après la demi-finale extraordinaire à l'Antwerp et le partage décevant contre la RAAL en championnat, le T1 intérimaire devrait encore être sur le banc pour le déplacement à Zulte Waregem.

C'est en tout cas ce qu'annonce Het Laatste Nieuws. Les discussions entre le RSCA et Al-Diraiyah, le club de D2 saoudienne qu'entraîne Alfred Schreuder, sont plus compliquées que prévu. Anderlecht espérait pouvoir présenter son nouveau coach jeudi ou vendredi ; selon nos confrères néerlandophones, ce plan serait d'ores et déjà oublié.

Alfred Schreuder n'est pas encore coach d'Anderlecht

Al-Diraiyah dispute en effet un important match au sommet ce vendredi contre Al-Orobah, soit le 3e contre le 4e. Les Saoudiens, propriétés du richissime Khalid Bin Mohammed, cousin du prince héritier Mohammed Bin Salman, veulent être promus et devenir un club de référence en Arabie Saoudite.

Nous l'avions écrit il y a peu : ce n'est pas une question d'argent pour Al-Diraiyah, qui a les moyens de mettre la barre bien trop haut pour qu'Anderlecht suive. Alfred Schreuder est arrivé en décembre, et le club ne compte pas le laisser filer.



Du côté du Sporting, cependant, on s'obstine : Schreuder est le candidat n°1... et à l'allure où les choses vont, on se demande s'il n'est pas le dernier candidat, car si la direction se retrouve le bec dans l'eau, c'est bien jusqu'en fin de saison que Jérémy Taravel pourra rêver de coacher... ou au moins jusqu'en fin de phase classique.