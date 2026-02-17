Le RSC Anderlecht s'exprime clairement concernant l'avenir de Nathan De Cat

Nathan De Cat est en train de prendre une ampleur impressionnante cette saison. Mais le RSC Anderlecht ne compte pas le laisser filer l'été prochain.

Nathan De Cat (17 ans) est LA pépite du RSC Anderlecht, le dernier joyau sorti de Neerpede qui doit rapporter gros après les Youri Tielemans, Dennis Praet, Julien Duranville, Zeno Debast et Jérémy Doku des dernières années.

Titulaire indiscutable (au point de se retrouver sur les rotules par moments) dans l'entrejeu anderlechtois, métronome du jeu Mauve & Blanc, il est vu par certains comme un Diable Rouge en puissance... et fait rêver la direction du Sporting : on imagine déjà une vente record.

Anderlecht veut garder Nathan De Cat une saison de plus

Mais cette vente n'est clairement pas prévue pour l'été prochain, si la direction a son mot à dire. À l'occasion du Fan Council, lors duquel les représentants des groupes de supporters d'Anderlecht ont rencontré et échangé avec le CEO Kenneth Bornauw et le CEO Sports Tim Borguet, ces deux derniers ont été très clairs.

"Le club souhaite absolument conserver Nathan De Cat, et met tout en oeuvre pour prolonger son contrat", affirment-ils ainsi. De Cat arrive en fin de contrat en juin 2027, ce qui signifie qu'il va devoir prolonger assez rapidement (à des conditions nettement améliorées).

"La décision lui appartient. S'il entame la dernière saison de son contrat sans prolonger, il faudra considérer une offre intéressante", reconnaît la direction du RSCA."Mais nous sommes tous d'accord pour dire qu'il serait préférable qu'il reste avec nous".





Nathan De Cat est actuellement estimé à 17 millions d'euros. S'il continue à progresser, voire devient international belge, sa valeur pourrait encore grimper, mais un départ l'été prochain sans prolonger son contrat impliquerait que le RSCA n'aurait pas la main dans les discussions et devrait le laisser filer, probablement, pour une somme nettement moindre.