Une saison exceptionnelle : le premier promu en D1A pourrait être connu dès ce week-end

Photo: © photonews
Leader incontestable de la Challenger Pro League, le SK Beveren pourrait déjà valider sa promotion en D1A ce week-end. Les Waaslandiens foncent vers le titre et pourraient être sacrés dès le début du mois de mars.

Avec 63 points pris sur 69 possibles, le SK Beveren réalise une saison exceptionnelle en Challenger Pro League. Les Waaslandiens n’ont été battus qu’une seule fois cette saison : en Coupe de Belgique, par le Standard.

Invincibles en championnat, les pensionnaires du Freethiel comptent douze points d’avance sur Courtrai et 19 sur le Beerschot, troisième. De plus, dans cette série à 17 équipes, le SK Beveren a déjà été bye deux fois et a donc disputé un match de moins que tous ses concurrents.

Deuxième, Courtrai n’a plus que huit matchs à jouer, soit 24 points à prendre. Il faudrait donc, au minimum, cinq défaites de Beveren dans ses neuf derniers matchs pour que les Kerels puissent encore croire au titre.

Le SK Beveren pourrait être promu en D1A dès ce week-end

Une hypothèse utopique, évidemment. Le SK Beveren sera champion, ça ne fait aucun doute, et devrait même pouvoir fêter son titre avant la trêve internationale du mois de mars. Beveren pourrait même être sacré mathématiquement dans trois semaines, lors de son déplacement à Lokeren.


Quant à la montée en Jupiler Pro League, une place parmi les deux premiers suffit. Beveren compte 19 points d’avance sur le Beerschot, 20 sur le Patro Eisden et 21 sur Lommel. Une victoire des Waaslandiens ce week-end face au Patro, conjuguée à une défaite du Beerschot contre le RWDM Brussels, pourrait donc déjà valider la montée de Beveren, qui aurait encore huit matchs à jouer jusqu’à la fin de la saison.

Division 2
Division 2
SK Beveren

Les plus populaires

Division 2

 Journée 26
RSCA Futures RSCA Futures 20/02 Jong Genk Jong Genk
FC Liège FC Liège 20/02 Club Brugge NXT Club Brugge NXT
RFC Seraing RFC Seraing 21/02 KV Courtrai KV Courtrai
Lierse SK Lierse SK 21/02 La Gantoise La Gantoise
Eupen Eupen 21/02 Francs Borains Francs Borains
Beerschot Beerschot 22/02 RWDM Brussels RWDM Brussels
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 22/02 SK Beveren SK Beveren
KSC Lokeren KSC Lokeren 22/02 Lommel SK Lommel SK
