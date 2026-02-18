Bonne nouvelle : trois mois après sa blessure, un Diable Rouge de retour à la compétition

Ce mardi soir, en Ligue des champions, Dodi Lukebakio a effectué son retour à la compétition après trois mois d'absence, lors de la défaite du SL Benfica face au Real Madrid. Une excellente nouvelle pour l'ailier de 28 ans, désormais remis de sa fracture à la cheville.

Vainqueur du Real Madrid il y a trois semaines lors de la dernière journée de la phase de ligue, notamment grâce à un but de son gardien Anatoliy Trubin, le SL Benfica n’a cette fois pas réussi à accrocher les Merengues, mardi soir.

En barrage, le club lisboète a longtemps résisté avant d’encaisser l’unique but de la rencontre, inscrit par Vinicius au retour des vestiaires. Après son but, l’attaquant brésilien s’est plaint d’une réaction raciste de la part d’un adversaire, Gianluca Prestianni.

Vinícius se plaint et François Letexier fait le signe ✖️, synonyme d'un incident raciste/discriminatoire sur le terrain. 😤 #RTLsports pic.twitter.com/YYXG6XOSli — RTL sports (@RTLsportsbe) February 17, 2026

Dodi Lukebakio de retour, trois mois plus tard

À dix minutes du terme, José Mourinho a joué ses dernières cartes, permettant notamment à Dodi Lukebakio de retrouver les terrains. L'une des satisfactions de la soirée côté belge.

Victime d’une fracture de la cheville avec les Diables Rouges face au Liechtenstein en novembre, l’ailier de 28 ans figurait déjà dans le groupe le week-end dernier pour le déplacement à Santa Clara, sans toutefois monter au jeu, Benfica souhaitant avant tout préserver son avance.





Pour la première fois en trois mois, Lukebakio a donc retrouvé du temps de jeu en match officiel, sans parvenir à peser sur la rencontre. Clean sheet pour Thibaut Courtois et victoire du Real Madrid, qui aborde le match retour en position favorable.