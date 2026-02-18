"Même si les chances de monter sont minces" : appel à la mobilisation générale chez les supporters du FC Liège

Sixième de la Challenger Pro League, le RFC Liège vise une place pour le tour final, même si une montée en Jupiler Pro League paraît utopique. Il reste huit matchs, "huit finales" pour les supporters Sang & Marine.

Battu le week-end dernier par une équipe du Jong Genk renforcée, le RFC Liège occupe toujours la sixième place de la Challenger Pro League après 24 journées. Sur le plan comptable, les Sang & Marine réalisent d’ailleurs leur meilleure saison depuis leur retour dans le football professionnel.

À huit journées de la fin de la phase classique, le club liégeois peut encore croire à une qualification pour le tour final, même si le stade de Rocourt n’est pas homologué pour évoluer en D1A. Dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux, le groupe de supporters des Fast-Side 1987 appelle à la mobilisation générale.

"Notre équipe est actuellement 6e au classement général. Même si le résultat des matchs n'est pas toujours celui que nous attendons, il faut reconnaitre que nous avons eu l'occasion de vibrer de nombreuses fois cette saison."

Le RFC Liège veut aller chercher son ticket pour le tour final

"Notre position au classement nous permet d'espérer une qualification pour les play-offs de fin de saison. Même si les chances de monter en D1A sont minces (tant pour des raisons sportives que structurelles), nous nous devons de pousser nos joueurs vers la qualification. Il nous reste 8 matchs, 8 finales : 4 à domicile, 4 en déplacement."



"Nous appelons à la présence de tous les supporters. Que vous soyez membre d'un groupe ou non, que le match soit à domicile ou en déplacement, que l'adversaire soit premier ou dernier, soyez présents. Ensemble, remplissons Rocourt et nos parcages en déplacement pour porter l'équipe. Cela commence dès ce vendredi avec la réception du Club NXT." Le message est passé.