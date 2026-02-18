Transfert record en vue : un autre géant européen frappe à la porte du Racing Genk

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Considéré comme l'un des plus grands talents européens, Konstantinos Karetsas quittera vraisemblablement le Racing Genk au terme de la saison. Plusieurs grands clubs seraient prêts à l'accueillir.

Ayant choisi de représenter la Grèce sur la scène internationale et comptant déjà neuf sélections, Konstantinos Karetsas n’en demeure pas moins l’un des plus grands talents de notre Jupiler Pro League.

Titulaire indiscutable au Racing Genk, le médian offensif de 18 ans a déjà délivré quinze (!) passes décisives toutes compétitions confondues depuis le début de la saison.

Encore en difficulté lorsqu’il doit trouver lui-même le chemin des filets (il ne compte que trois buts), Karetsas possède déjà une certaine expérience avec près de 80 matchs officiels disputés sous les couleurs du Racing Genk.

Konstantinos Karetsas plus que jamais dans le viseur du PSG

Un petit vécu malgré son très jeune âge, des statistiques (6 buts, 20 assists en carrière) et des performances qui poussent logiquement les plus grands clubs européens à s’y intéresser.

Alors que plusieurs d’entre eux ont déjà été cités l’été dernier ou pendant l’hiver, ce serait désormais le Paris Saint-Germain, champion d’Europe en titre, qui aurait entrepris quelques actions préliminaires dans le dossier Konstantinos Karetsas.





Selon le média grec Sport24, Luis Enrique est un grand fan du joueur de 18 ans, et le PSG constitue une destination possible pour la suite de sa carrière. Évalué à 28 millions d’euros sur Transfermarkt, Konstantinos Karetsas deviendra assurément l’un des transferts les plus importants de l’histoire de notre championnat. Pour plus d’informations quant à sa destination, rendez-vous en été, probablement.