Discussions avancées : Yari Verschaeren va quitter Anderlecht et pourrait déjà avoir trouvé son nouveau club

Photo: © photonews
En fin de contrat au Sporting d'Anderlecht, Yari Verschaeren pourrait déjà avoir trouvé son nouveau club. Le médian offensif serait en discussions avancées avec un club d'un des cinq grands championnats européens.

Parmi les dossiers qu’Olivier Renard n’est pas parvenu à régler avant son départ du Sporting d’Anderlecht, celui de Yari Verschaeren occupe une place importante.

En fin de contrat au terme de la saison, le médian offensif de 24 ans aurait dû être vendu soit en fin de saison dernière, soit en janvier. Malgré un intérêt concret de Trabzonspor, il termine cependant la saison au Lotto Park, faute d’accord.

Yari Verschaeren ne prolongera pas son contrat et quittera donc le club dans lequel il a été formé librement, en juin. Une situation qui attire logiquement plusieurs clubs, lesquels n’auront donc pas à verser d’indemnité de transfert.

Yari Verschaeren pourrait déjà avoir trouvé son nouveau club

Pour l’ancien Diable Rouge (7 sélections), désormais évalué à 3 M€ sur Transfermarkt, les prétendants sont plus nombreux qu’en janvier, et l’un d’eux pourrait griller la politesse à tout le monde afin de parvenir rapidement à un accord avec l’Anderlechtois.


En effet, selon nos confrères de La Dernière Heure, Yari Verschaeren serait en discussions avancées avec un club occupant le milieu de tableau de l’un des cinq grands championnats européens. Son départ libre d’Anderlecht devrait donc lui offrir une belle étape pour la suite de sa carrière.

