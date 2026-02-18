"Un tacle incompréhensible" : Wout Faes largement en échec pour sa première en Ligue des Champions

"Un tacle incompréhensible" : Wout Faes largement en échec pour sa première en Ligue des Champions
Photo: © photonews

Wout Faes a complètement manqué sa première rencontre de Ligue des Champions, ce mardi soir avec l'AS Monaco contre le Paris Saint-Germain. Sa note dans le quotidien français L'Équipe est d'ailleurs sans équivoque : 3/10.

Après à peine vingt minutes de jeu, l'AS Monaco de Sébastien Pocognoli semblait frapper un grand coup lors de son barrage aller de Ligue des Champions face au champion d'Europe en titre, le Paris Saint-Germain.

Les Monégasques menaient en effet 2-0, grâce à un doublé de Folarin Balogun. Le PSG est ensuite parvenu à revenir dans la rencontre et à inverser la tendance, aidé notamment par des erreurs de la défense monégasque.

Et Wout Faes le premier. Quelques instants après le second but de son coéquipier, le défenseur central belge s'est rendu coupable d'une faute grossière sur Kvaratskhelia dans la surface. Penalty, manqué par Vitinha.

La première manquée de Wout Faes en Ligue des Champions

Paris a ensuite augmenté la pression et a fini par s’imposer en seconde période, profitant notamment de l'exclusion d'Aleksandr Golovin. Une deuxième partie de rencontre durant laquelle la défense de l'ASM a souffert, Wout Faes en tête.

La note attribuée par le quotidien L’Équipe est d’ailleurs sans équivoque : 3/10. Recruté par Monaco, et surtout par Sébastien Pocognoli cet hiver, le Diable Rouge a déçu lors de sa première en Ligue des Champions.

Lire aussi… Wout Faes n'a pas aidé Pocognoli : l'AS Monaco s'écroule après avoir mené de deux buts contre le PSG

"Il a bien commencé, mais il a commis une double erreur sur l'action du penalty, où il a perdu le ballon et taclé de manière incompréhensible (21e). En difficulté quand le jeu parisien s'accélérait, il a souvent été à la limite de la rupture."

