Quatre affiches au programme : quels joueurs belges seront en action ce mercredi en Ligue des Champions ?

Club de Bruges - Atlético de Madrid sera la seule rencontre à concerner des joueurs belges, ce mercredi soir en Ligue des Champions.

Les barrages de la Ligue des Champions se poursuivent ce mercredi, avec quatre nouvelles affiches au programme. Certains Diables Rouges tenteront de se rapprocher d'un billet pour les huitièmes de finale de la compétition. Mais si plusieurs Belges foulaient les terrains ce mardi, ce sera beaucoup moins le cas ce mercredi.

Qarabag - Newcastle

Cette première rencontre de la soirée, qui débutera à 18h45, ne nous intéresse que peu, puisqu'aucun joueur belge ne foulera la pelouse de l'Azersun Arena de Bakou.

Bodo/Glimt - Inter Milan

La surprise norvégienne, où l'on retrouve notamment l'ancien joueur de La Gantoise Jens Petter Hauge, aura fort à faire face au leader de la Serie A. Une autre rencontre sans le moindre joueur belge.

Club de Bruges - Atlético de Madrid

C'est évidemment la rencontre la plus attendue par les fans de football belge, et elle sera à suivre en direct commenté sur Walfoot.be. Les Diables Rouges brugeois, avec Brandon Mechele, Joaquín Seys, Hans Vanaken, Roméo Vermant et les autres, devront créer l'exploit face aux Colchoneros.

Olympiakos - Bayer Leverkusen

Un déplacement difficile pour les Allemands en Grèce. Il s'agit, là encore, d'une rencontre entre deux clubs qui ne comptent pas de joueur belge dans leurs rangs.