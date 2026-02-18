Les U17 d'Anderlecht défient les meilleures équipes d'Europe et visent le podium

Les U17 du Sporting d'Anderlecht participeront, début avril, à la Future Cup, un tournoi organisé par l'Ajax Amsterdam et regroupant plusieurs des meilleures équipes U17 d'Europe. Comme chaque année, les jeunes Bruxellois viseront une place sur le podium de cette compétition très relevée.

Comme chaque année depuis sa création en 2010, l’Ajax Amsterdam organisera la Future Cup, un tournoi U17 regroupant plusieurs des meilleures équipes d’Europe, au début du mois d’avril.

Vainqueur de la compétition en 2011, 2013 et 2015, le Sporting d’Anderlecht y participera une nouvelle fois et sera le seul club belge à le faire. Dans le groupe B, les Anderlechtois seront confrontés au Real Madrid, à l’Olympique Lyonnais et au Bayer Leverkusen.

Dans le groupe A, s’affronteront l’Ajax, le Paris Saint-Germain, le Sporting Portugal et Future United, une équipe constituée de joueurs issus des clubs partenaires intercontinentaux de l’Ajax : le CF Pachuca (Mexique), l’Atlético Paranaense (Brésil), le Gamba Osaka (Japon) et le Sharjah FC (Émirats arabes unis).

Anderlecht vise une place sur le podium de la Future Cup

Dans le passé, les Mauves ont notamment découvert Dennis Praet, Aaron Leya Iseka, Orel Mangala, Sebastiaan Bornauw ou encore Anouar Ait El-Hadj, tandis que Nabil Jaadi, aujourd’hui sans club à 29 ans, avait été élu meilleur joueur du tournoi.

Comme chaque année, le Sporting d’Anderlecht visera une place sur le podium de cette compétition, remportée huit fois depuis 2010 par l’Ajax. Les Ajacides ont remporté les deux dernières éditions, en finale contre le Partizan Belgrade et le Bayern Munich, qui ne seront pas de la partie cette année.



