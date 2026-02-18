Remonté par le PSG, Sébastien Pocognoli reste optimiste : "On peut encore entrevoir quelque chose"

Battus malgré une avance de deux buts après vingt minutes, Monaco et Sébastien Pocognoli ne veulent pas perdre espoir avant le match retour face au Paris Saint-Germain. Ce n'est donc qu'après cette rencontre que l'entraîneur belge analysera où se situent les éventuels regrets.

C’est une rencontre étrange qu’a vécue Sébastien Pocognoli sur le banc de l’AS Monaco ce mardi soir en Ligue des Champions. L’entraîneur belge des Monégasques a vu son équipe mener de deux buts après vingt minutes contre le champion en titre parisien, avant de s’écrouler dans la foulée.

Wout Faes a d’abord commis un penalty avec un "tacle incompréhensible", manqué par Vitinha, avant qu’Aleksandr Golovin ne soit exclu en début de seconde période. Paris est revenu dans la rencontre, s’est imposé 2-3 et dispose désormais d’un but d’avance avant le match retour à domicile.

"Est-ce qu’on a des regrets ? On parlera de ça après le match retour. Aujourd’hui, on doit parler de ce qui aurait dû être mieux fait, pour laisser la porte ouverte au deuxième match", a retenu Sébastien Pocognoli en conférence de presse, montrant qu’il ne voulait pas encore considérer ce double affrontement comme perdu.

Sébastien Pocognoli ne veut pas perdre espoir avant le match retour à Paris

Pocognoli a reconnu que son équipe n’avait plus assez de contrôle après la demi-heure de jeu, mais soulignait la difficulté d’en avoir face au Paris Saint-Germain, tout en se réjouissant du bloc affiché en fin de match pour ne pas que la marque s’alourdisse et rende la tâche impossible au match retour.

"On aurait dû mieux garder le ballon. Mais face à une équipe qui a quasiment 75 % de possession de balle, on court tout le temps et c’est difficile d’avoir de la fraîcheur. Je retiens de positif qu’on a bien joué sur nos deux buts. Après, on aurait pu presser plus haut, mais je suis content de la manière avec laquelle on a défendu à 10, ce qui nous laisse entrevoir un match retour avec encore beaucoup de choses à jouer."



Sébastien Pocognoli garde donc espoir, mais il faudra un véritable miracle pour que ses joueurs arrachent la qualification au Parc des Princes, sauf s’ils parviennent à reproduire le même début de match, cette fois en tenant le coup derrière.