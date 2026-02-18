"Mon licenciement reste une énigme" : Carl Hoefkens a-t-il été jugé trop rapidement en Belgique ?

Malgré une belle campagne de Ligue des Champions, Carl Hoefkens avait été limogé du Club de Bruges 27 matchs après son intronisation au poste de T1. Un départ précipité qu'il ne comprend toujours pas.

Entraîneur assistant de Philippe Clément, Alfred Schreuder et Rik De Mil, Carl Hoefkens avait pris la tête de l’équipe première du Club de Bruges à l’été 2022, mais n’y est pas resté très longtemps. Vingt-sept matchs plus tard, il était déjà limogé fin décembre et devait attendre plus de six mois avant de retrouver un poste, sur le banc du Standard de Liège.

Entraîneur principal du NAC Breda depuis le 1er juillet 2024, Carl Hoefkens est revenu sur son départ soudain du Jan Breydelstadion, dans un entretien réservé à nos confrères de Het Nieuwsblad.

"Je me demande encore pourquoi j’ai dû partir si vite. La différence entre la Belgique et les Pays-Bas est énorme. Je subis aussi des pressions, comme tous les entraîneurs. Mais on ne m’a jamais parlé d’un licenciement du NAC. Les clubs sont beaucoup plus patients aux Pays-Bas", a-t-il assuré.

Carl Hoefkens ne comprend toujours pas son licenciement du Club de Bruges

Au Club de Bruges, l’entraîneur de 47 ans retient notamment la campagne de Ligue des Champions, lors de laquelle son équipe avait battu l’Atlético de Madrid en Venise du Nord, avant de partager l’enjeu en Espagne.

"La façon dont nous avons totalement déstabilisé Griezmann et ses coéquipiers… Je montre encore ces images à mes joueurs, je suis incroyablement fier de cette campagne. Je me souviens encore de la manière avec laquelle Buchanan avait mis Carrasco en difficulté. C’était l’un de nos meilleurs matchs de la saison. C’est aussi pour ça que mon départ de Bruges reste une énigme, mais je n’en veux à personne", a-t-il conclu.