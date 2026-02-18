"Mon licenciement reste une énigme" : Carl Hoefkens a-t-il été jugé trop rapidement en Belgique ?

"Mon licenciement reste une énigme" : Carl Hoefkens a-t-il été jugé trop rapidement en Belgique ?
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Malgré une belle campagne de Ligue des Champions, Carl Hoefkens avait été limogé du Club de Bruges 27 matchs après son intronisation au poste de T1. Un départ précipité qu'il ne comprend toujours pas.

Entraîneur assistant de Philippe Clément, Alfred Schreuder et Rik De Mil, Carl Hoefkens avait pris la tête de l’équipe première du Club de Bruges à l’été 2022, mais n’y est pas resté très longtemps. Vingt-sept matchs plus tard, il était déjà limogé fin décembre et devait attendre plus de six mois avant de retrouver un poste, sur le banc du Standard de Liège.

Entraîneur principal du NAC Breda depuis le 1er juillet 2024, Carl Hoefkens est revenu sur son départ soudain du Jan Breydelstadion, dans un entretien réservé à nos confrères de Het Nieuwsblad.

"Je me demande encore pourquoi j’ai dû partir si vite. La différence entre la Belgique et les Pays-Bas est énorme. Je subis aussi des pressions, comme tous les entraîneurs. Mais on ne m’a jamais parlé d’un licenciement du NAC. Les clubs sont beaucoup plus patients aux Pays-Bas", a-t-il assuré.

Carl Hoefkens ne comprend toujours pas son licenciement du Club de Bruges

Au Club de Bruges, l’entraîneur de 47 ans retient notamment la campagne de Ligue des Champions, lors de laquelle son équipe avait battu l’Atlético de Madrid en Venise du Nord, avant de partager l’enjeu en Espagne.

Lire aussi… C'est bon signe : une présence surprenante mais bienvenue dans le groupe de Bruges
"La façon dont nous avons totalement déstabilisé Griezmann et ses coéquipiers… Je montre encore ces images à mes joueurs, je suis incroyablement fier de cette campagne. Je me souviens encore de la manière avec laquelle Buchanan avait mis Carrasco en difficulté. C’était l’un de nos meilleurs matchs de la saison. C’est aussi pour ça que mon départ de Bruges reste une énigme, mais je n’en veux à personne", a-t-il conclu.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Nederlandse Eredivisie
Nederlandse Eredivisie Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
FC Bruges
NAC
Carl Hoefkens

Plus de news

"Il faut finir la saison avec lui" : Anderlecht a-t-il tiré les leçons d'il y a un an ?

"Il faut finir la saison avec lui" : Anderlecht a-t-il tiré les leçons d'il y a un an ?

13:30
C'est bon signe : une présence surprenante mais bienvenue dans le groupe de Bruges

C'est bon signe : une présence surprenante mais bienvenue dans le groupe de Bruges

06:40
Remonté par le PSG, Sébastien Pocognoli reste optimiste : "On peut encore entrevoir quelque chose"

Remonté par le PSG, Sébastien Pocognoli reste optimiste : "On peut encore entrevoir quelque chose"

13:00
Les U17 d'Anderlecht défient les meilleures équipes d'Europe et visent le podium

Les U17 d'Anderlecht défient les meilleures équipes d'Europe et visent le podium

12:20
"Son talent est indéniable, l'occasion est là" : Ardon Jashari peut véritablement lancer sa carrière à Milan

"Son talent est indéniable, l'occasion est là" : Ardon Jashari peut véritablement lancer sa carrière à Milan

12:40
Erreur de Marc Wilmots ou malchance du Standard ? Teddy Teuma : prolongation ou coup dans l'eau ?

Erreur de Marc Wilmots ou malchance du Standard ? Teddy Teuma : prolongation ou coup dans l'eau ?

11:40
1
Diego Simeone se méfie d'un joueur brugeois en particulier avant le barrage de Ligue des Champions

Diego Simeone se méfie d'un joueur brugeois en particulier avant le barrage de Ligue des Champions

21:40
Le coefficient belge compte sur Bruges et Genk : les Pays-Bas sont à portée

Le coefficient belge compte sur Bruges et Genk : les Pays-Bas sont à portée

08:00
Quatre affiches au programme : quels joueurs belges seront en action ce mercredi en Ligue des Champions ?

Quatre affiches au programme : quels joueurs belges seront en action ce mercredi en Ligue des Champions ?

09:30
Transfert record en vue : un autre géant européen frappe à la porte du Racing Genk

Transfert record en vue : un autre géant européen frappe à la porte du Racing Genk

11:00
Une saison exceptionnelle : le premier promu en D1A pourrait être connu dès ce week-end

Une saison exceptionnelle : le premier promu en D1A pourrait être connu dès ce week-end

11:20
Discussions avancées : Yari Verschaeren va quitter Anderlecht et pourrait déjà avoir trouvé son nouveau club

Discussions avancées : Yari Verschaeren va quitter Anderlecht et pourrait déjà avoir trouvé son nouveau club

10:30
"Un tacle incompréhensible" : Wout Faes largement en échec pour sa première en Ligue des Champions

"Un tacle incompréhensible" : Wout Faes largement en échec pour sa première en Ligue des Champions

10:00
2
Son ascension est fulgurante : une offre de 7 à 8 M€ refusée pour l'ancien du Standard, Lucas Noubi !

Son ascension est fulgurante : une offre de 7 à 8 M€ refusée pour l'ancien du Standard, Lucas Noubi !

09:00
"Même si les chances de monter sont minces" : appel à la mobilisation générale chez les supporters du FC Liège

"Même si les chances de monter sont minces" : appel à la mobilisation générale chez les supporters du FC Liège

08:30
Bonne nouvelle : trois mois après sa blessure, un Diable Rouge de retour à la compétition

Bonne nouvelle : trois mois après sa blessure, un Diable Rouge de retour à la compétition

07:40
Rumeur infondée : Tom Saintfiet ne quittera pas son poste de sélectionneur du Mali

Rumeur infondée : Tom Saintfiet ne quittera pas son poste de sélectionneur du Mali

07:20
Ivan Leko donne des nouvelles de Forbs et Tzolis, et tient des propos ambitieux avant Bruges-Atlético

Ivan Leko donne des nouvelles de Forbs et Tzolis, et tient des propos ambitieux avant Bruges-Atlético

16:00
Les clubs de Pro League stoppent leur équipe féminine les uns après les autres : Tessa Wullaert sonne l'alarme

Les clubs de Pro League stoppent leur équipe féminine les uns après les autres : Tessa Wullaert sonne l'alarme

06:00
Wout Faes n'a pas aidé Pocognoli : l'AS Monaco s'écroule après avoir mené de deux buts contre le PSG

Wout Faes n'a pas aidé Pocognoli : l'AS Monaco s'écroule après avoir mené de deux buts contre le PSG

23:15
3
Alfred Schreuder est-il le bon choix pour Anderlecht ? Certains détails peuvent en faire douter

Alfred Schreuder est-il le bon choix pour Anderlecht ? Certains détails peuvent en faire douter

20:40
Jérémy Taravel dirigera peut-être bien un troisième match : ça traîne pour Alfred Schreuder

Jérémy Taravel dirigera peut-être bien un troisième match : ça traîne pour Alfred Schreuder

22:00
La honte à Benfica-Real Madrid : match arrêté pour insultes racistes envers Vinicius !

La honte à Benfica-Real Madrid : match arrêté pour insultes racistes envers Vinicius !

22:45
Gros coup dur pour Bruges : un élément très important absent à l'entraînement avant l'Atlético Madrid

Gros coup dur pour Bruges : un élément très important absent à l'entraînement avant l'Atlético Madrid

14:20
🎥 Le meilleur, c'est bien lui : Thibaut Courtois sauve encore le Real Madrid d'une superbe parade

🎥 Le meilleur, c'est bien lui : Thibaut Courtois sauve encore le Real Madrid d'une superbe parade

22:30
1
Le RSC Anderlecht s'exprime clairement concernant l'avenir de Nathan De Cat

Le RSC Anderlecht s'exprime clairement concernant l'avenir de Nathan De Cat

21:20
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 17/02: Goto

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 17/02: Goto

20:20
Et si Keisuke Goto rapportait gros à Anderlecht dès l'été prochain ?

Et si Keisuke Goto rapportait gros à Anderlecht dès l'été prochain ?

20:20
Incroyable : un grand Noa Lang renverse la Juventus presque à lui tout seul !

Incroyable : un grand Noa Lang renverse la Juventus presque à lui tout seul !

21:00
Saint-Trond en Europe, c'est de plus en plus plausible... mais où ?

Saint-Trond en Europe, c'est de plus en plus plausible... mais où ?

20:00
Le fils d'une tête bien connue à Liège signe son premier contrat pro au Standard

Le fils d'une tête bien connue à Liège signe son premier contrat pro au Standard

19:00
Le calendrier des Playoffs de la D1 ACFF est connu : qui de Tubize, Mons ou Virton montera en D1B ?

Le calendrier des Playoffs de la D1 ACFF est connu : qui de Tubize, Mons ou Virton montera en D1B ?

19:30
"Je ne suis pas là pour le projet sportif" : Michel Vlap envisage un retour

"Je ne suis pas là pour le projet sportif" : Michel Vlap envisage un retour

18:20
Vincent Kompany ne prend pas de gants : "Je m'en fiche complètement"

Vincent Kompany ne prend pas de gants : "Je m'en fiche complètement"

19:00
🎥 Parti pour 8 millions à la surprise générale, Kaye Furo impliqué dès ses débuts dans le but décisif

🎥 Parti pour 8 millions à la surprise générale, Kaye Furo impliqué dès ses débuts dans le but décisif

18:00
Une raison d'espérer pour le Standard ? La statistique qui plaira aux Rouches

Une raison d'espérer pour le Standard ? La statistique qui plaira aux Rouches

17:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 25
KV Malines KV Malines 2-3 KRC Genk KRC Genk
OH Louvain OH Louvain 3-2 FCV Dender EH FCV Dender EH
Charleroi Charleroi 2-3 La Gantoise La Gantoise
Standard Standard 1-1 Union SG Union SG
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-2 FC Bruges FC Bruges
Antwerp Antwerp 0-2 Westerlo Westerlo
Anderlecht Anderlecht 0-0 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
STVV STVV 3-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved