La honte à Benfica-Real Madrid : match arrêté pour insultes racistes envers Vinicius !

Après avoir débloqué la situation en faveur du Real Madrid, Vinicius Junior aurait été la cible d'injures racistes. Et pas de la part de supporters adverses, mais bien d'un joueur de Benfica !

Quelques jours après que Joseph Opoku ait été ciblé, selon lui, par des injures racistes au Gaverbeek, c'est sur la scène internationale que nous sommes forcés de relayer un scénario similaire lors de Benfica-Real Madrid.

Similaire, mais néanmoins différent car c'est après des propos qu'aurait tenu Gianluca Prestianni, joueur de Benfica, que Vinicius Junior a quitté le terrain. L'attaquant brésilien venait d'ouvrir le score en faveur du Real Madrid (0-1), d'une magnifique frappe enroulée.

Vinicius Junior cible de racisme ?

Vinicius Junior avait allumé la mèche en allant provoquer les supporters de Benfica après son but, ce qui a amené une échauffourée. Le Brésilien a d'ailleurs pris un carton jaune pour son comportement. Mais les choses ont ensuite dérapé.

Prestianni aurait en effet tenu des propos racistes envers Vinicius Junior... mais cachait sa bouche derrière son maillot. La rencontre a été brièvement arrêtée en vertu du protocole spécial concernant les propos racistes.

Après quelques minutes, la rencontre a repris. Vinicius Junior est désormais sifflé à chaque touche de balle. Espérons que le match se termine sans nouveaux débordements...