Erreur de Marc Wilmots ou malchance du Standard ? Teddy Teuma : prolongation ou coup dans l'eau ?

Loïc Woos
Loïc Woos, suiveur du Standard
| Commentaire
Erreur de Marc Wilmots ou malchance du Standard ? Teddy Teuma : prolongation ou coup dans l'eau ?
Photo: © photonews
Arrivé librement au mois de janvier, Teddy Teuma n'aura pas eu l'impact escompté au Standard dans la course aux Champions Play-Offs. Son passage en bord de Meuse sera donc associé à un coup dans l'eau de Marc Wilmots, sauf si le contrat du Maltais venait à être prolongé.

Selon l’opinion générale, Marc Wilmots et le Standard réalisaient un superbe coup en s’offrant, cet hiver, les services de Teddy Teuma, qui a quitté librement le Stade de Reims pour s’engager en bord de Meuse.

Encore titulaire durant la première partie de saison, le milieu de terrain international maltais avait déjà montré ses qualités lors de son passage à l’Union Saint-Gilloise, et les réactions des supporters rémois déçus de son départ laissaient présager de bonnes choses pour les Rouches.

Dans la course au top 6, Teddy Teuma n'aura pas eu l'impact espéré

Seulement voilà. Teddy Teuma a signé pour quatre mois au Standard, jusqu’à la fin de la saison, dans le but d’avoir un impact immédiat dans l’entrejeu des Rouches, qui flirtaient encore avec la sixième place à son arrivée au mois de janvier.

Monté au jeu contre le Sporting Charleroi, le joueur de 32 ans n’avait pas fait le poids face à La Gantoise, comme le reste de son équipe, mais avait montré de bonnes choses lors de la victoire contre le Sporting d’Anderlecht. Une rencontre au terme de laquelle il s’est blessé, manquant le déplacement au Club de Bruges.

En Venise du Nord, si le Standard avait logiquement reculé face aux assauts des Blauw & Zwart. Son absence, conjuguée à celles de Marco Ilaimaharitra, Casper Nielsen et Ibrahim Karamoko, s’était déjà fait ressentir. C’est donc tout un club qui espérait que le nouveau meneur de son entrejeu soit apte pour affronter ses anciennes couleurs saint-gilloises le week-end dernier.

Le Standard a-t-il recruté Teddy Teuma... pour rien ?

Ce ne fut pas le cas, puisque Teddy Teuma a été victime d’une rechute et d’une déchirure de la cuisse à l’entraînement, qui l’écartera au moins pour les trois prochaines semaines. Le Maltais pourrait donc revenir à deux journées de la fin de la phase classique, là où les espoirs de Champions Play-Offs des Rouches seront vraisemblablement réduits à néant.

L’arrivée de Teddy Teuma aura donc quasiment été inutile, sauf s’il venait à prolonger son contrat en bord de Meuse en vue de la saison prochaine. Dans le cas contraire, il s’agira d’un échec à mettre à l’actif de Marc Wilmots, qui n’aura pas choisi le bon profil pour renforcer directement le noyau de Vincent Euvrard avant la fin de la saison.

Car, bien sûr, le nom de Teddy Teuma est ronflant et très intéressant pour le Standard actuel. Mais au vu des nombreux problèmes physiques qui touchent l’effectif depuis le début de la saison, reprendre un joueur de 32 ans pour l’associer à Marco Ilaimaharitra (30 ans) et à Casper Nielsen (31 ans) était risqué.

"Comment ça va ? Je suis vieux", plaisantait Teuma à Guillaume François dans les couloirs de Sclessin, dimanche. Quand un joueur "vieux" n’est pas préparé physiquement de la manière la plus optimale, et quand on lui fait déjà porter tout le poids ou presque du milieu de terrain sur ses épaules, la suite n’est que logique. Et quand, dans un effectif particulièrement touché par les blessures, la majorité des cadres et des recrues a plus de 30 ans, le risque d’une hécatombe généralisée grandit fortement.

