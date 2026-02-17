Diego Simeone se méfie d'un joueur brugeois en particulier avant le barrage de Ligue des Champions

L'Atlético est déjà en Belgique pour le choc face au Club de Bruges en Ligue des Champions. L'entraîneur Diego Simeone a mis en garde son équipe quant aux qualités des Blauw & Zwart.

L'Atlético Madrid est présent depuis ce mardi pour préparer le match de Ligue des Champions face au Club de Bruges. Diego Simeone était donc en conférence de presse au Jan Breydel, lui qui a vu son équipe être humiliée le week-end dernier contre le Rayo Vallecano (3-0).

Un résultat d'autant plus étonnant que quelques jours plus tôt, les Madrilènes avaient écrasé le grand FC Barcelone en Copa del Rey, sur le score de 4 buts à 0. Une irrégularité que Simeone ne s'explique pas vraiment et qui n'a rien à voir avec la motivation, affirme-t-il.

Diego Simeone se méfie du FC Bruges

"Nos joueurs sont toujours motivés : on ne perd pas volontairement. Il y a des jours, comme dimanche, où rien ne fonctionne", a déclaré Simeone, cité par le Nieuwsblad. Et pas question de prendre Bruges par-dessus la jambe, comme en témoigne le turnover effectué au Rayo.

"Quand on regarde les résultats du Club de Bruges depuis le changement d'entraîneur, ils sont au rendez-vous. Regardez leur match contre Marseille", pointe l'Argentin, qui est également sous le charme d'un joueur.

"Bruges a d'excellents jeunes joueurs, mais leur capitaine, Hans Vanaken, est aussi très important. Nous nous attendons à un match très difficile", assure Diego Simeone. "Ils mettent un pressing haut, ont beaucoup de vitesse".