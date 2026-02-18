Rumeur infondée : Tom Saintfiet ne quittera pas son poste de sélectionneur du Mali

Rumeur infondée : Tom Saintfiet ne quittera pas son poste de sélectionneur du Mali
Malgré les récentes rumeurs, Tom Saintfiet ne démissionnera pas de son poste de sélectionneur du Mali. Le contrat de l'entraîneur belge arrive à échéance au mois d'août et il entend bien aller au bout de son engagement.

Arrivé à la tête de la sélection malienne en août 2024, le sélectionneur belge Tom Saintfiet (52 ans) partait de trop loin pour espérer qualifier le pays à la Coupe du monde 2026. Malgré un bilan, sous sa houlette, de quatre victoires, un partage et une défaite lors des éliminatoires du Mondial, le Mali a terminé à la troisième place de son groupe, derrière le Ghana et Madagascar.

En revanche, qualifié pour la Coupe d’Afrique des Nations disputée en début d’année, le Mali a atteint les quarts de finale, tenant notamment en échec le pays hôte, le Maroc, en phase de poules. Les Aigles ont finalement été éliminés par le futur vainqueur, le Sénégal (0-1).

Fort d’un bilan de neuf victoires, sept partages et trois défaites en 19 rencontres, Tom Saintfiet a su redonner de l’espoir sur le plan sportif à une sélection malienne qui traversait une période particulièrement compliquée.

Non, Tom Saintfiet ne quitte pas son poste de sélectionneur du Mali

En fin de contrat au mois d’août, le technicien belge s’est toutefois retrouvé au cœur d’une importante rumeur cette semaine en Afrique, laissant entendre qu’il pourrait démissionner de son poste en raison, notamment, de retards de paiement et d’ingérences du ministère des Sports.

Selon nos informations, cette rumeur est infondée. Tom Saintfiet n’a pas l’intention de quitter ses fonctions et restera sélectionneur du Mali au moins jusqu’au terme de son contrat.

ERRATUM : Tom Saintfiet a publié un message sur ses réseaux sociaux pour clarifier la situation : "Contrairement à ce qu’ont rapporté certains médias, je n’ai pas démissionné de mon poste au Mali et je n’ai pas postulé pour le poste au Rwanda !" Un message sans ambiguïté.

