Son ascension est fulgurante : une offre de 7 à 8 M€ refusée pour l'ancien du Standard, Lucas Noubi !

Sans faire de bruit, Lucas Noubi s'impose en Espagne sous les couleurs du Deportivo La Coruna. Son club aurait même refusé une offre comprise entre sept et huit millions d'euros dans les dernières heures du mercato hivernal !

Après avoir écarté les offres de plusieurs clubs belges, dont le RWDM, Dender et Louvain, ainsi que de quelques clubs étrangers, Lucas Noubi a quitté le Standard librement l’été dernier pour rejoindre le Deportivo La Coruña.

En deuxième division espagnole, le défenseur central a d’abord eu besoin d’une période d’adaptation et n’a quasiment pas joué jusqu’au début du mois de novembre. Depuis, il est devenu un titulaire indiscutable.

Fort de 21 apparitions toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, le joueur de 21 ans se rapproche du cap des 1.500 minutes de jeu avec l’actuel quatrième de D2 espagnole, qui ne compte que cinq points de retard sur le leader, Castellón.

Une offre de 7 à 8 millions refusée pour Lucas Noubi !

Titularisé à treize reprises en championnat et n’ayant pas quitté la pelouse lors des quatre derniers matchs, Lucas Noubi est devenu un joueur clé du Deportivo La Coruña… qui aurait pu en profiter pour réaliser un joli bénéfice cet hiver.

En effet, selon le média espagnol La Opinión A Coruña, le club aurait écarté une offre d’Elche, pensionnaire de LaLiga, comprise entre sept et huit millions d’euros ! Sous contrat jusqu’en 2029, Noubi est considéré comme un joueur d’avenir par le Deportivo et devrait avoir sa chance en première division espagnole la saison prochaine en cas de montée. Estimé à 1,5 M€ sur Transfermarkt, il serait également suivi par… l’AS Roma !



