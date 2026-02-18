Le rendez-vous devant le tribunal est fixé : la faillite d'un club wallon historique se confirme

Le RFC Tournai se rapproche bel et bien de la faillite. Ce matin, le club a été notifié de sa convocation au tribunal.

Il y a un peu plus d'une semaine, nous vous parlions de la descente aux enfers du RFC Tournai. Encore en D1 ACFF la saison dernière, le club vit une période particulièrement sombre. Sur le terrain, l'équipe est actuellement lanterne rouge de D2 ACFF. Mais c'est dans les bureaux que la situation est particulièrement alarmante.

En octobre déjà, les dettes et la difficulté de trouver des sponsors mettaient le club au bord du gouffre. Joueurs ou formateurs, plus personne ou presque n'était payé. Malgré les efforts financiers de la branche française gérant le club, la situation ne s'améliore pas, que du contraire.

Une issue devenue inévitable

Au début du mois, le RFC Tournai a été mis sous tutelle. Désigné administrateur provisoire des Sang & Or, Me Gauthier Lefèbvre déclarait alors que le scénario le plus plausible était une faillite.

Une issue qui se précise de jour en jour. La Dernière Heure rapporte que le club a été notifié ce matin par Me Lefebvre de sa convocation au tribunal dans les prochains jours pour déclarer la faillite.



La triste fin du RFC Tournai est donc de plus en plus tangible. Pour ce club qui évoluait en D1B il y a encore 15 ans, il faudra désormais repartir de la P4, à moins de racheter le matricule d'un autre club ou d'envisager une fusion. Quelques années après Mouscron, c'est un autre pilier de la Wallonie picarde qui bascule.