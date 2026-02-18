C'est bon signe : une présence surprenante mais bienvenue dans le groupe de Bruges

Photo: © photonews

Le Club de Bruges s'apprête à affronter l'Atlético Madrid ce mercredi en Champions League. Ivan Leko a dévoilé sa sélection, avec une petite surprise.

Nous vous en informions un peu plus tôt ce mardi : Carlos Forbs a manqué l'entraînement du FC Bruges à la veille du match de Ligue des Champions contre l'Atlético Madrid. Une mauvaise nouvelle pour Ivan Leko, qui assurait cependant que le staff médical faisait le maximum.

Ce mardi soir, le Croate a dévoilé sa sélection pour le match face à l'Atlético, et visiblement, il est toujours optimiste au sujet de Forbs.

Forbs jouera-t-il contre l'Atlético Madrid ?  

En effet, l'ailier portugais fait bel et bien partie du groupe, malgré le gros coup reçu face au Cercle de Bruges et suite auquel on craignait même une fracture du pied. Forbs s'est entraîné individuellement ce mardi. 

Reste désormais à savoir si le Portugais pourra jouer, et pour combien de temps. Gustaf Nilsson, Jorne Spileers et Ludovit Reis font à nouveau partie de la sélection.

L'absence potentielle de Carlos Forbs serait un coup dur : le Portugais a inscrit 2 buts et délivré 3 passes décisives cette saison en Champions League. Dans une rencontre qui pourrait voir le FC Bruges disposer d'espaces en contre (du moins si les Colchoneros font le jeu), il peut faire la différence. 

