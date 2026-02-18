Les clubs de Pro League stoppent leur équipe féminine les uns après les autres : Tessa Wullaert sonne l'alarme

Le KVC Westerlo est devenu la cinquième équipe belge à stopper son équipe féminine. Une situation qui inquiète Tessa Wullaert, sextuple Soulier d'Or.

Le football féminin en Belgique ne va pas bien. Si l'équipe nationale a pu réaliser des progrès ces dernières années, le niveau du championnat ne progresse pas, pas plus que la visibilité de la Super League féminine. Pire : les clubs professionnels suppriment les uns après les autres leur section féminine.

Ainsi, après le Sporting Charleroi, Alost, le White Star et le KV Malines, c'est désormais le KVC Westerlo qui va retirer son équipe du championnat féminin. Les rentrées d'argent réalisées par ces équipes ne compensent pas les dépenses nécessaires pour entretenir l'équipe et les infrastructures.

Tessa Wullaert commente l'état du football féminin belge

On se rappelle ainsi que le RSC Anderlecht avait également envisagé l'arrêt de ses sections féminines, mais avait finalement fait machine arrière. Le Standard, de son côté, a réaffirmé qu'arrêter sa section Femina n'était "pas une bonne idée", même si une restructuration est à discuter.

Cette situation ne plaît pas à Tessa Wullaert, plus grande footballeuse belge de tous les temps. La joueuse de l'Inter Milan, 6 fois Soulier d'Or belge, a déploré la décision de Westerlo via ses réseaux sociaux. "Et encore un... encore un... nous avons peut-être une équipe en Ligue des Champions, mais cela donne une image tronquée de comment se porte le football féminin en Belgique", écrit-elle sur Instagram.



"Un niveau insuffisant, des infrastructures insuffisantes, un soutien insuffisant, des salaires insuffisants, tout est insuffisant pour pouvoir (commencer à) concurrencer les autres pays et compétitions", continue Wullaert. "Belgique, tu es à la traîne".