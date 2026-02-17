Incroyable : un grand Noa Lang renverse la Juventus presque à lui tout seul !

Noa Lang était en feu ce mardi, lors du barrage aller de la Ligue des Champions entre le Galatasaray et la Juventus. L'ailier néerlandais a renversé le match.

À la pause, la Juventus pensait avoir déjà fait un pas vers une qualification pour les 8e de finale de la Ligue des Champions. La Vieille Dame menait en effet 2 buts à 1 à Istanbul, grâce à un doublé de Teun Koopmeiners. Loïs Openda, en crise de confiance, était laissé sur le banc par Luciano Spalletti.

En seconde période, cependant, les choses vont changer. Et ce sera en bonne partie grâce à un homme : Noa Lang. Titulaire, l'ancien brugeois va se réveiller dès la 49e minute en faisant 2-2. À la 60e, le Galatasaray prend l'avantage, pour la deuxième fois du match : après son but à la 15e, Sara se mue en passeur pour Davinson Sanchez (60e, 3-2).

La Juventus prend l'eau face à Lang et Osimhen

La Juventus verra ensuite la soirée virer au désastre : Jefferson Cabral est exclu pour deux cartons jaunes en moins de dix minutes (59e, 67e), et Noa Lang, encore lui, fait le break sur un service de Victor Osimhen (4-2, 75e).

Een GALA-avond voor Noa Lang! ✌️⚽ pic.twitter.com/XyBhuCnKs6 — Play Sports (@playsports) February 17, 2026

La teinte "belgicaine" de la soirée continuera puisque c'est encore Osimhen qui sera à l'assist pour le... 5-2, à la 86e, servant Sacha Boey (dont on avait brièvement parlé l'année passée comme d'un Diable Rouge potentiel sans que cela se concrétise).





Humiliée et avec trois buts de retard, la Juventus d'Openda (monté à la 81e minute) va donc devoir réaliser un véritable exploit au match retour pour se hisser en 8e de finale de la Champions League.