"Des guêpes et des loups" : la presse espagnole sous le choc après l'exploit de Bruges

Bruges a surpris l'Atlético à domicile, un 3-3 qui aurait pu finir en victoire pour les Blauw en Zwart.

Mercredi soir, le Club de Bruges a de nouveau surpris l'Europe. Les Brugeois ont tenu tête à l'Atlético Madrid et ont décroché un énorme 3-3 en Ligue des champions à domicile. Une soirée européenne comme la Venise du Nord sait en offrir.

L'Espagne redécouvre Bruges

La presse espagnole n'a pas tardé à réagir. Marca a titré : "Le Club de Bruges montre au Barça comment revenir au score face à l'Atlético". Le média madrilène a encensé le jeune Nicolo Tresoldi, 21 ans, affirmant qu'il est "l'un des attaquants à suivre" après ses deux premières occasions.

Le quotidien AS a été frappé par l'agressivité du Club. "Leko a arraché le stylo de la main de Simeone à la 90e." Ils ont décrit les joueurs comme des "guêpes" et des "loups", portés par un duo Onyedika-Stankovic dominant le milieu de terrain.

Malgré tous ces compliments, Ivan Leko était très frustré du penalty concédé. Le coach de Bruges estime que "c'était généreux" et que ça fera toujours l'objet de débat même dans 20 ou 30 ans.

Tout se jouera le 24 février à Madrid pour le match retour. Les Brugeois ont toutes leurs chances de décrocher une qualification historique en huitième de finale.