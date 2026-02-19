"Des guêpes et des loups" : la presse espagnole sous le choc après l'exploit de Bruges

Muzamel Rahmat
| Commentaire
"Des guêpes et des loups" : la presse espagnole sous le choc après l'exploit de Bruges

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Bruges a surpris l'Atlético à domicile, un 3-3 qui aurait pu finir en victoire pour les Blauw en Zwart.

Mercredi soir, le Club de Bruges a de nouveau surpris l'Europe. Les Brugeois ont tenu tête à l'Atlético Madrid et ont décroché un énorme 3-3 en Ligue des champions à domicile. Une soirée européenne comme la Venise du Nord sait en offrir.

L'Espagne redécouvre Bruges

La presse espagnole n'a pas tardé à réagir. Marca a titré : "Le Club de Bruges montre au Barça comment revenir au score face à l'Atlético". Le média madrilène a encensé le jeune Nicolo Tresoldi, 21 ans, affirmant qu'il est "l'un des attaquants à suivre" après ses deux premières occasions.

Le quotidien AS a été frappé par l'agressivité du Club. "Leko a arraché le stylo de la main de Simeone à la 90e." Ils ont décrit les joueurs comme des "guêpes" et des "loups", portés par un duo Onyedika-Stankovic dominant le milieu de terrain.

Malgré tous ces compliments, Ivan Leko était très frustré du penalty concédé. Le coach de Bruges estime que "c'était généreux" et que ça fera toujours l'objet de débat même dans 20 ou 30 ans.

Lire aussi… "Pour ça, ce sont les meilleurs en Ligue des Champions" : Diego Simeone séduit par une grande force de Bruges
Tout se jouera le 24 février à Madrid pour le match retour. Les Brugeois ont toutes leurs chances de décrocher une qualification historique en huitième de finale.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Champions League
Champions League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
FC Bruges
Atlético Madrid

Plus de news

"Pour ça, ce sont les meilleurs en Ligue des Champions" : Diego Simeone séduit par une grande force de Bruges

"Pour ça, ce sont les meilleurs en Ligue des Champions" : Diego Simeone séduit par une grande force de Bruges

08:30
Le Club de Bruges renaît de ses cendres, mais Ivan Leko l'a mauvaise : "C'était généreux"

Le Club de Bruges renaît de ses cendres, mais Ivan Leko l'a mauvaise : "C'était généreux"

07:40
🎥 Mené 0-2 puis 2-3, le Club de Bruges arrache le partage in extremis face à l'Atlético de Madrid !

🎥 Mené 0-2 puis 2-3, le Club de Bruges arrache le partage in extremis face à l'Atlético de Madrid !

22:59
"Sans eux... ce sera très difficile" : gros doutes sur l'état de forme de plusieurs Diables Rouges

"Sans eux... ce sera très difficile" : gros doutes sur l'état de forme de plusieurs Diables Rouges

10:30
Le cauchemar continue pour Leandro Trossard : un nouveau coup dur qui pourrait lui coûter cher

Le cauchemar continue pour Leandro Trossard : un nouveau coup dur qui pourrait lui coûter cher

10:00
Jackpot en vue pour Anderlecht ? Le Bayern fonce sur Verbruggen et pourrait offrir un joli pactole aux Mauves

Jackpot en vue pour Anderlecht ? Le Bayern fonce sur Verbruggen et pourrait offrir un joli pactole aux Mauves

09:30
Panique générale pour Arsenal : tenu en échec par Wolverhampton, Manchester City revient à grands pas

Panique générale pour Arsenal : tenu en échec par Wolverhampton, Manchester City revient à grands pas

09:00
"On l'a bien vu à Charleroi et au Standard" : Hein Vanhaezebrouck ajoute un participant certain aux Playoffs I

"On l'a bien vu à Charleroi et au Standard" : Hein Vanhaezebrouck ajoute un participant certain aux Playoffs I

07:20
Pas une ride, ou presque : à 42 ans, Eiji Kawashima fait durer le plaisir

Pas une ride, ou presque : à 42 ans, Eiji Kawashima fait durer le plaisir

07:00
Les arbitres privés de nourriture ? La Commission de discipline a tranché pour Stijn Stijnen

Les arbitres privés de nourriture ? La Commission de discipline a tranché pour Stijn Stijnen

06:30
Trois buts lors des trois derniers matchs : l'arme secrète de Felice Mazzù se cache dans son staff

Trois buts lors des trois derniers matchs : l'arme secrète de Felice Mazzù se cache dans son staff

22:40
Une seule titularisation depuis un an : un ancien espoir du Standard trahi par son genou

Une seule titularisation depuis un an : un ancien espoir du Standard trahi par son genou

22:20
"Si cela implique de rejoindre une meilleure équipe..." : cité à Anderlecht, un gardien de Pro League réagit

"Si cela implique de rejoindre une meilleure équipe..." : cité à Anderlecht, un gardien de Pro League réagit

22:00
Le Standard avec deux fois plus de chances d'aller en Playdowns que dans le top 6 ? Les chiffres ont parlé

Le Standard avec deux fois plus de chances d'aller en Playdowns que dans le top 6 ? Les chiffres ont parlé

21:40
Lancer un crowdfunding pour le mercato : l'idée qui pourrait faire des émules en Pro League

Lancer un crowdfunding pour le mercato : l'idée qui pourrait faire des émules en Pro League

21:20
Teddy Teuma rejouera-t-il avant les Playoffs ? Les nouvelles ne sont pas bonnes

Teddy Teuma rejouera-t-il avant les Playoffs ? Les nouvelles ne sont pas bonnes

21:00
"J'étais choqué" : la pique du Club de Bruges qui ne passe toujours pas à l'Union

"J'étais choqué" : la pique du Club de Bruges qui ne passe toujours pas à l'Union

18:20
Simon Mignolet révèle le match où il est passé en mode pilote automatique : "On ne vit pas ça souvent"

Simon Mignolet révèle le match où il est passé en mode pilote automatique : "On ne vit pas ça souvent"

17:30
Ibe Hautekiet a eu le futur du foot belge sous ses yeux : "Son mental est sans égal"

Ibe Hautekiet a eu le futur du foot belge sous ses yeux : "Son mental est sans égal"

19:30
Dans la forme de sa vie et libre dans cinq mois : l'opportunité de l'été pour les grands clubs de Pro League ?

Dans la forme de sa vie et libre dans cinq mois : l'opportunité de l'été pour les grands clubs de Pro League ?

20:40
La révélation de ces dernières semaines a pris son temps : "J'avais quelques a priori sur le foot en Belgique"

La révélation de ces dernières semaines a pris son temps : "J'avais quelques a priori sur le foot en Belgique"

16:30
Accord trouvé avec Schreuder...mais le temps jouera pour Taravel : la situation se précise à Anderlecht

Accord trouvé avec Schreuder...mais le temps jouera pour Taravel : la situation se précise à Anderlecht

20:20
Sept buts inscrits : amical prolifique entre Mons et un club de D1A

Sept buts inscrits : amical prolifique entre Mons et un club de D1A

20:00
Coup dur pour Rudi Garcia : encore un Diable blessé, son club le retire de la liste européenne

Coup dur pour Rudi Garcia : encore un Diable blessé, son club le retire de la liste européenne

19:00
Huit candidats au titre, quatre équipes en un point : la D1A n'est pas la série la plus serrée de Belgique

Huit candidats au titre, quatre équipes en un point : la D1A n'est pas la série la plus serrée de Belgique

18:40
Officiel : un ancien attaquant d'Eupen quitte la Bundesliga pour concurrencer Chris Bedia

Officiel : un ancien attaquant d'Eupen quitte la Bundesliga pour concurrencer Chris Bedia

18:00
"Mon licenciement reste une énigme" : Carl Hoefkens a-t-il été jugé trop rapidement en Belgique ?

"Mon licenciement reste une énigme" : Carl Hoefkens a-t-il été jugé trop rapidement en Belgique ?

12:00
"Tout ça, c'est du temps perdu" : le conseil d'un psychologue du sport aux attaquants d'Anderlecht

"Tout ça, c'est du temps perdu" : le conseil d'un psychologue du sport aux attaquants d'Anderlecht

17:00
Blindé jusqu'en 2029 : le Standard officialise une prolongation attendue

Blindé jusqu'en 2029 : le Standard officialise une prolongation attendue

16:01
C'est bon signe : une présence surprenante mais bienvenue dans le groupe de Bruges

C'est bon signe : une présence surprenante mais bienvenue dans le groupe de Bruges

18/02
"Ils me proposaient dix fois ce que je gagnais" : quand Ibe Hautekiet était tout proche de signer en Allemagne

"Ils me proposaient dix fois ce que je gagnais" : quand Ibe Hautekiet était tout proche de signer en Allemagne

15:30
📷 Le choc avait été très violent : Wilfried Kanga de retour...avec un look un peu différent

📷 Le choc avait été très violent : Wilfried Kanga de retour...avec un look un peu différent

15:00
De l'expérience aux idées nouvelles : qui est Antoine Sibierski, contacté par Anderlecht ?

De l'expérience aux idées nouvelles : qui est Antoine Sibierski, contacté par Anderlecht ?

14:40
Officiel : un temps proposé à Anderlecht, il se recase sur un banc de Ligue 1

Officiel : un temps proposé à Anderlecht, il se recase sur un banc de Ligue 1

14:20
Le rendez-vous devant le tribunal est fixé : la faillite d'un club wallon historique se confirme

Le rendez-vous devant le tribunal est fixé : la faillite d'un club wallon historique se confirme

14:00
Remonté par le PSG, Sébastien Pocognoli reste optimiste : "On peut encore entrevoir quelque chose"

Remonté par le PSG, Sébastien Pocognoli reste optimiste : "On peut encore entrevoir quelque chose"

13:00
1

Plus de news

Les plus populaires

Champions League

 1/32 Finales (A)
Galatasaray Galatasaray 5-2 Juventus Juventus
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 2-0 Atalanta Atalanta
SL Benfica SL Benfica 0-1 Real Madrid Real Madrid
Monaco Monaco 2-3 PSG PSG
FK Qarabag FK Qarabag 1-6 Newcastle Utd Newcastle Utd
Bodo Glimt Bodo Glimt 3-1 Inter Inter
FC Bruges FC Bruges 3-3 Atlético Madrid Atlético Madrid
Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus 0-2 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved