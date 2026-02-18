Teddy Teuma rejouera-t-il avant les Playoffs ? Les nouvelles ne sont pas bonnes

L'infirmerie du Standard affiche complet. Et les nouvelles ne sont pas bonnes pour Teddy Teuma et Daan Dierckx.

Alors que son expérience et son bagage footballistique devaient être des armes pour la deuxième partie de saison du Standard, Teddy Teuma ronge son frein à l'infirmerie. L'international maltais a vécu les deux derniers matchs des Rouches depuis la tribune, victime d'une blessure à la cuisse.

Les examens complémentaires réalisés en ce début de semaine ne sont guère rassurants : on y a découvert une lésion musculaire. Selon La Dernière Heure, il sera finalement absent pour environ un mois. Teuma ne devrait ainsi revenir que pour la toute fin de la phase classique...si tout va bien.

Un casse-tête pour Euvrard

Un autre cas qui turlupine Vincent Euvrard est Daan Dierckx. Monté au jeu pour remplacer Josué Homawoo, victime d'une commotion à la 40e minute de jeu, le défenseur a dû sortir à la mi-temps contre l'Union. Il a été remplacé par David Bates.

Absent pendant six semaines, Dierckx se concentre déjà sur un retour dans les Playoffs. Plutôt dans la saison, l'ancien espoir de Genk avait déjà été mis sur la touche par des blessures à l'épaule et au mollet.

Dimanche, du côté de Genk, Vincent Euvrard devra donc à nouveau faire avec les moyens du bord au moment de composer un onze de base.