La fin d'une ère à Bruges ? Le Club vise un ancien Diable Rouge pour remplacer Simon Mignolet

En fin de contrat, Simon Mignolet pourrait quitter Bruges cet été. Pour lui succéder, le club pense à Koen Casteels.

L'histoire entre Simon Mignolet et le Club de Bruges arrive à son terme. À 37 ans, le gardien est en fin de contrat en juin et le club veut tourner la page. Bruges veut préparer la suite.

Pour succéder à l'ancien Diable Rouge, les recruteurs brugeois s'intéressent au profil très expérimenté de Koen Casteels selon Het Laatste Nieuws. Actuellement en Arabie saoudite, le portier de 33 ans possède le CV parfait. Élu meilleur gardien de Bundesliga par le passé, c'est une référence à son poste.

Casteels a longtemps dégoûté les attaquants de Bundesliga avec Wolfsburg. Avec ses statistiques impressionnantes et son envergure, il a tout du gardien capable de maintenir Bruges au sommet.

Gros salaire

Le dossier s'annonce financièrement corsé pour les Blauw en Zwart. Avec son salaire saoudien, Casteels devra accepter un gros effort financier pour revenir en Belgique. Bruges devra se montrer très convaincant pour pousser l'ex-Diable Rouge à quitter le Moyen-Orient.

Pour l'instant, aucun contact officiel n'a été établi, mais la piste est sérieuse et commence à faire du bruit. Remplacer Mignolet par Casteels serait un énorme coup.