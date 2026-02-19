Pas une ride, ou presque : à 42 ans, Eiji Kawashima fait durer le plaisir

Eiji Kawashima est toujours bel et bien actif au Japon. L'ancien gardien du Standard est même dans une forme olympique.

Le football belge avait plus ou moins perdu la trace d'Eiji Kawashima le 2 juillet 2018, lorsque le portier nippon avait bien involontairement relancé les Diables Rouges de Roberto Martinez en se trouant sur une tête lobée désespérée de Jan Vertonghen.

Kawashima avait commencé à se faire connaître en Pro League au tout début de la décennie précédente avec le Lierse. Ses réflexes sur la ligne lui avaient alors valu un transfert au Standard.

À Sclessin, ses parades à bout portant avaient pourtant eu du mal à faire passer sous silence ses bourdes dans le trafic aérien. L'international japonais a pourtant disputé plus de 100 matchs en Rouche, avant de transiter par Dundee, Metz et Strasbourg.

De retour au pays après 14 ans en Europe

En 2023, Kawashima est resté plus de six mois sans club avant de retrouver de l'embauche au pays, du côté du Júbilo Iwata. Aujourd'hui, il est toujours le capitaine et le gardien attitré de l'ancienne équipe de Keisuke Goto et Jordy Croux.

Du haut de ses 42 ans, Eiji Kawashima n'est pas là pour faire de la figuration. Il y a une semaine, il a encore permis à son équipe de passer un tour supplémentaire en Coupe de la Ligue en détournant deux tirs au but après avoir tenu le zéro pendant 120 minutes. Heureusement pour lui, Jan Vertonghen n'a pas décidé de finir sa carrière au Japon.



