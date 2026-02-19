Pas une ride, ou presque : à 42 ans, Eiji Kawashima fait durer le plaisir

Pas une ride, ou presque : à 42 ans, Eiji Kawashima fait durer le plaisir
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Eiji Kawashima est toujours bel et bien actif au Japon. L'ancien gardien du Standard est même dans une forme olympique.

Le football belge avait plus ou moins perdu la trace d'Eiji Kawashima le 2 juillet 2018, lorsque le portier nippon avait bien involontairement relancé les Diables Rouges de Roberto Martinez en se trouant sur une tête lobée désespérée de Jan Vertonghen.

Kawashima avait commencé à se faire connaître en Pro League au tout début de la décennie précédente avec le Lierse. Ses réflexes sur la ligne lui avaient alors valu un transfert au Standard.

À Sclessin, ses parades à bout portant avaient pourtant eu du mal à faire passer sous silence ses bourdes dans le trafic aérien. L'international japonais a pourtant disputé plus de 100 matchs en Rouche, avant de transiter par Dundee, Metz et Strasbourg.

De retour au pays après 14 ans en Europe

En 2023, Kawashima est resté plus de six mois sans club avant de retrouver de l'embauche au pays, du côté du Júbilo Iwata. Aujourd'hui, il est toujours le capitaine et le gardien attitré de l'ancienne équipe de Keisuke Goto et Jordy Croux.

Du haut de ses 42 ans, Eiji Kawashima n'est pas là pour faire de la figuration. Il y a une semaine, il a encore permis à son équipe de passer un tour supplémentaire en Coupe de la Ligue en détournant deux tirs au but après avoir tenu le zéro pendant 120 minutes. Heureusement pour lui, Jan Vertonghen n'a pas décidé de finir sa carrière au Japon.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Lierse SK
Standard
Eiji Kawashima

Plus de news

"On l'a bien vu à Charleroi et au Standard" : Hein Vanhaezebrouck ajoute un participant certain aux Playoffs I

"On l'a bien vu à Charleroi et au Standard" : Hein Vanhaezebrouck ajoute un participant certain aux Playoffs I

07:20
Le Standard avec deux fois plus de chances d'aller en Playdowns que dans le top 6 ? Les chiffres ont parlé

Le Standard avec deux fois plus de chances d'aller en Playdowns que dans le top 6 ? Les chiffres ont parlé

21:40
Teddy Teuma rejouera-t-il avant les Playoffs ? Les nouvelles ne sont pas bonnes

Teddy Teuma rejouera-t-il avant les Playoffs ? Les nouvelles ne sont pas bonnes

21:00
Les arbitres privés de nourriture ? La Commission de discipline a tranché pour Stijn Stijnen

Les arbitres privés de nourriture ? La Commission de discipline a tranché pour Stijn Stijnen

06:30
Une seule titularisation depuis un an : un ancien espoir du Standard trahi par son genou

Une seule titularisation depuis un an : un ancien espoir du Standard trahi par son genou

22:20
🎥 Mené 0-2 puis 2-3, le Club de Bruges arrache le partage in extremis face à l'Atlético de Madrid !

🎥 Mené 0-2 puis 2-3, le Club de Bruges arrache le partage in extremis face à l'Atlético de Madrid !

22:59
Trois buts lors des trois derniers matchs : l'arme secrète de Felice Mazzù se cache dans son staff

Trois buts lors des trois derniers matchs : l'arme secrète de Felice Mazzù se cache dans son staff

22:40
"Si cela implique de rejoindre une meilleure équipe..." : cité à Anderlecht, un gardien de Pro League réagit

"Si cela implique de rejoindre une meilleure équipe..." : cité à Anderlecht, un gardien de Pro League réagit

22:00
Ibe Hautekiet a eu le futur du foot belge sous ses yeux : "Son mental est sans égal"

Ibe Hautekiet a eu le futur du foot belge sous ses yeux : "Son mental est sans égal"

19:30
Lancer un crowdfunding pour le mercato : l'idée qui pourrait faire des émules en Pro League

Lancer un crowdfunding pour le mercato : l'idée qui pourrait faire des émules en Pro League

21:20
Dans la forme de sa vie et libre dans cinq mois : l'opportunité de l'été pour les grands clubs de Pro League ?

Dans la forme de sa vie et libre dans cinq mois : l'opportunité de l'été pour les grands clubs de Pro League ?

20:40
Accord trouvé avec Schreuder...mais le temps jouera pour Taravel : la situation se précise à Anderlecht

Accord trouvé avec Schreuder...mais le temps jouera pour Taravel : la situation se précise à Anderlecht

20:20
Blindé jusqu'en 2029 : le Standard officialise une prolongation attendue

Blindé jusqu'en 2029 : le Standard officialise une prolongation attendue

16:01
Sept buts inscrits : amical prolifique entre Mons et un club de D1A

Sept buts inscrits : amical prolifique entre Mons et un club de D1A

20:00
"Ils me proposaient dix fois ce que je gagnais" : quand Ibe Hautekiet était tout proche de signer en Allemagne

"Ils me proposaient dix fois ce que je gagnais" : quand Ibe Hautekiet était tout proche de signer en Allemagne

15:30
Coup dur pour Rudi Garcia : encore un Diable blessé, son club le retire de la liste européenne

Coup dur pour Rudi Garcia : encore un Diable blessé, son club le retire de la liste européenne

19:00
Huit candidats au titre, quatre équipes en un point : la D1A n'est pas la série la plus serrée de Belgique

Huit candidats au titre, quatre équipes en un point : la D1A n'est pas la série la plus serrée de Belgique

18:40
"J'étais choqué" : la pique du Club de Bruges qui ne passe toujours pas à l'Union

"J'étais choqué" : la pique du Club de Bruges qui ne passe toujours pas à l'Union

18:20
Officiel : un ancien attaquant d'Eupen quitte la Bundesliga pour concurrencer Chris Bedia

Officiel : un ancien attaquant d'Eupen quitte la Bundesliga pour concurrencer Chris Bedia

18:00
Simon Mignolet révèle le match où il est passé en mode pilote automatique : "On ne vit pas ça souvent"

Simon Mignolet révèle le match où il est passé en mode pilote automatique : "On ne vit pas ça souvent"

17:30
📷 Le choc avait été très violent : Wilfried Kanga de retour...avec un look un peu différent

📷 Le choc avait été très violent : Wilfried Kanga de retour...avec un look un peu différent

15:00
"Tout ça, c'est du temps perdu" : le conseil d'un psychologue du sport aux attaquants d'Anderlecht

"Tout ça, c'est du temps perdu" : le conseil d'un psychologue du sport aux attaquants d'Anderlecht

17:00
La révélation de ces dernières semaines a pris son temps : "J'avais quelques a priori sur le foot en Belgique"

La révélation de ces dernières semaines a pris son temps : "J'avais quelques a priori sur le foot en Belgique"

16:30
Erreur de Marc Wilmots ou malchance du Standard ? Teddy Teuma : prolongation ou coup dans l'eau ?

Erreur de Marc Wilmots ou malchance du Standard ? Teddy Teuma : prolongation ou coup dans l'eau ?

11:40
2
De l'expérience aux idées nouvelles : qui est Antoine Sibierski, contacté par Anderlecht ?

De l'expérience aux idées nouvelles : qui est Antoine Sibierski, contacté par Anderlecht ?

14:40
Officiel : un temps proposé à Anderlecht, il se recase sur un banc de Ligue 1

Officiel : un temps proposé à Anderlecht, il se recase sur un banc de Ligue 1

14:20
Le rendez-vous devant le tribunal est fixé : la faillite d'un club wallon historique se confirme

Le rendez-vous devant le tribunal est fixé : la faillite d'un club wallon historique se confirme

14:00
"Il faut finir la saison avec lui" : Anderlecht a-t-il tiré les leçons d'il y a un an ?

"Il faut finir la saison avec lui" : Anderlecht a-t-il tiré les leçons d'il y a un an ?

13:30
Remonté par le PSG, Sébastien Pocognoli reste optimiste : "On peut encore entrevoir quelque chose"

Remonté par le PSG, Sébastien Pocognoli reste optimiste : "On peut encore entrevoir quelque chose"

13:00
1
"Son talent est indéniable, l'occasion est là" : Ardon Jashari peut véritablement lancer sa carrière à Milan

"Son talent est indéniable, l'occasion est là" : Ardon Jashari peut véritablement lancer sa carrière à Milan

12:40
Les U17 d'Anderlecht défient les meilleures équipes d'Europe et visent le podium

Les U17 d'Anderlecht défient les meilleures équipes d'Europe et visent le podium

12:20
"Mon licenciement reste une énigme" : Carl Hoefkens a-t-il été jugé trop rapidement en Belgique ?

"Mon licenciement reste une énigme" : Carl Hoefkens a-t-il été jugé trop rapidement en Belgique ?

12:00
Son ascension est fulgurante : une offre de 7 à 8 M€ refusée pour l'ancien du Standard, Lucas Noubi !

Son ascension est fulgurante : une offre de 7 à 8 M€ refusée pour l'ancien du Standard, Lucas Noubi !

09:00
Une saison exceptionnelle : le premier promu en D1A pourrait être connu dès ce week-end

Une saison exceptionnelle : le premier promu en D1A pourrait être connu dès ce week-end

11:20
Transfert record en vue : un autre géant européen frappe à la porte du Racing Genk

Transfert record en vue : un autre géant européen frappe à la porte du Racing Genk

11:00
Discussions avancées : Yari Verschaeren va quitter Anderlecht et pourrait déjà avoir trouvé son nouveau club

Discussions avancées : Yari Verschaeren va quitter Anderlecht et pourrait déjà avoir trouvé son nouveau club

10:30

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 26
La Gantoise La Gantoise 20/02 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
FCV Dender EH FCV Dender EH 21/02 STVV STVV
FC Bruges FC Bruges 21/02 OH Louvain OH Louvain
Union SG Union SG 21/02 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 22/02 Standard Standard
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 22/02 KV Malines KV Malines
Zulte Waregem Zulte Waregem 22/02 Anderlecht Anderlecht
Westerlo Westerlo 22/02 Charleroi Charleroi
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved