"J'ai pensé au Standard" : un ancien de l'Union ouvre la porte à un retour en Belgique

Parti en Grèce en septembre après son départ de l'Union Saint-Gilloise, Amani Lazare pense déjà à un retour en Belgique.

Après avoir été mis à l'écart par l'Union Saint-Gilloise, Amani Lazare a fini par rompre son contrat. Deux semaines plus tard, il s'était engagé avec le club grec de Kifisia.

Dans un entretien accordé à La Dernière Heure, il explique avoir négocié des clauses très claires : il peut quitter son club quand il le souhaite.

Son objectif est de revenir jouer en Belgique. Le joueur de 27 ans aimerait quitter son club cet été.

Trois clubs belges dans le viseur

"Cet été, je voulais me proposer à l'Antwerp, un club que j'apprécie beaucoup", confie-t-il au quotidien. Mais ce n'était pas sa seule piste. "J'ai aussi pensé au Standard, mais il y avait déjà trop de joueurs au milieu de terrain."



Il a failli recontacter une ancienne connaissance. "J'ai envisagé d'appeler Mehdi Bayat pour revenir à Charleroi, mais je ne l'ai pas fait." Malgré tout, Lazare en est convaincu, son avenir passe par la Belgique : il connaît le championnat par cœur et sa famille y est installée.