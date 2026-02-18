Une seule titularisation depuis un an : un ancien espoir du Standard trahi par son genou

Il y a un an et demi, Sacha Bansé quittait le Standard pour rejoindre Greuther Fürth. Il y vit une deuxième saison très frustrante.

Sacha Bansé a fait partie de ces jeunes du club vendus pour permettre au Standard d'épurer une partie de ses dettes. Lancé en cours de match par Ivan Leko lors des deux premières rencontres de la saison dernière, il avait rapporté 200 000 euros grâce à son transfert en Allemagne.

Formé à Westerlo, Malines et Gand, Bansé avait fait ses débuts professionnels en D1B avec le SL 16, avant d'être prêté une saison à Valenciennes. Greuther Fürth était donc sa deuxième aventure à l'étranger.

À l'assaut de la deuxième division allemande

Ses débuts ont été très intéressants, avec 13 titularisations lors de la première partie de saison, et même un but. Mais il a ensuite perdu sa place dans le onze, avant de gravement se blesser au genou à la fin du mois de février.

Absent jusqu'en fin d'exercice, il se faisait une joie de revenir pour la nouvelle saison et a d'ailleurs refait son retour à la fin du mois d'août. Mais il a aussitôt rechuté et a dû se résoudre à passer par la case opération.



Le joueur, qui a réussi à collecter 12 sélections avec le Burkina Faso, travaille aujourd'hui toujours dans l'ombre pour revenir à la compétition après des derniers mois particulièrement durs.